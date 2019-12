Koning van de Ultratop (en de zelfspot): ‘Someone You Loved’ van Lewis Capaldi was populairste nummer van 2019 IDR

19 december 2019

00u00 6 Muziek Geen dag op nummer één, en toch scoort de Schotse Lewis Capaldi (23) in ons land de hit van het jaar. Met 'Someone You Loved' kampeerde de singer-songwriter liefst 48 weken in de Ultratop. Niemand deed beter.

Het was een spannende nek-aan-nekrace aan de top van de Vlaamse hitlijst, maar de 23-jarige Lewis Capaldi en zijn trieste popsong 'Someone You Loved' bleken toch dat tikkeltje populairder dan het countryriedeltje 'Old Town Road' van Lil Nas X. Verrassend, aangezien de 20-jarige Amerikaanse rapper er wél in slaagde om elf weken lang op het hoogste schavotje te kamperen. Dat lukte Capaldi niet, waardoor hij de eerste artiest is sinds 1993 - toen Freddie Mercury en z'n 'Living on My Own' de eerste plek inpikten - die de grootste hit van het jaar scoort zonder ooit op één te staan in de wekelijkse ranglijst. De Schot stond daarentegen wel 48 weken in de lijst, waarvan twee weken op de tweede plaats.

Een straffe prestatie, maar tegelijk ook opmerkelijk omdat Capaldi allesbehalve de look van een klassieke popster heeft. Iets wat hij deelt met Ed Sheeran. In een schoonheidswedstrijd zouden beide heren niet hoog scoren, maar ze weten wel als geen ander hoe ze tristesse wondermooi moeten laten klinken.

Puppy's en spaghetti

Capaldi's debuutalbum 'Divinely Uninspired to a Hellish Extent' klinkt als een emotionele rollercoaster, waarin zijn fenomenale strot en dito songschrijverschap de bovenhand nemen. "Als je alleen aan puppy's en spaghetti kan denken, dan moet je geen nummers maken", aldus de zanger. "Het is interessanter om te schrijven over dingen die je triest maken."

Dat de verwachtingen voor zijn tweede album hoog liggen, beseft Capaldi maar al te goed. "Ik ben ervan overtuigd dat ik best nu van mijn succes kan genieten, want die tweede plaat wordt waarschijnlijk rotslecht. Op die debuutplaat heb ik over geen enkel nummer nagedacht, dat lukt me geen tweede keer."

Calamari

Ook op sociale media heeft de Schot veel succes. Op Instagram - hij heet er 'Lewis Calamari' - toont hij zich immers als de koning van de zelfspot. Zo is er een clipje waarin Capaldi verklaart dat zijn nominatie voor de Brit Awards goed staat op z'n Tinder-profiel en bestaat er beeldmateriaal waarin hij - met een idiote zonnebril op z'n hoofd - opera staat te zingen onder de douche en bloedernstig verklaart dat hij serieus wil genomen worden als artiest. Of die keer toen Noel Gallagher verklaarde dat hij Capaldi maar niets vindt, waarop Lewis dat clipje zélf postte en verklaarde dolgelukkig te zijn dat Noel hem überhaupt kent. "Net zoals vlees of groenten weten mensen graag waar iets vandaan komt", zegt Capaldi. "Ik denk dat voor artiesten hetzelfde van toepassing is: mensen willen weten dat je the real deal bent. Al zal ik dat wel nooit bewijzen met naaktfoto's. Ik weet dat er een groot verschil zit tussen mijn muziek en wat ik post op sociale media, maar niemand verkeert altijd in hetzelfde humeur, hé. Soms wil ik het op Instagram hebben over het ontstoppen van een toilet, en op andere momenten denk ik na. En het is nu eenmaal zo dat ik veel gemakkelijker songs kan schrijven over mijn gevoelens dan over de wc. Da's ook gewoon veel aangenamer om naar te luisteren."

Regi

Beste Belgische artiest

Bij de Belgische artiesten was Regi de populairste naam. In de volledige lijst van 2019 pikten zijn nummers 'Ordinary' met Milo Meskens en 'Summer Life' met Jake Reese en OT respectievelijk de 24ste en 26ste plek in.

'#LikeMe'

Meest beluisterde album

Het populairste album in Vlaanderen was afgelopen jaar - enigszins verrassend - niet dat van Billie Eilish, Rammstein, Angèle of Niels Destadsbader. Zij moeten de cast van de Ketnet-reeks '#LikeMe' laten voorgaan, met hun cd vol hedendaagse bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers.

