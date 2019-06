Koning Boudewijnstadion uit zijn dak: Metallica verrast met 'Ça Plane Pour Moi' Silke Denissen

17 juni 2019

00u00 24 Muziek Na meer dan dertig jaar afwezigheid trakteerde Metallica onze hoofdstad op een overdonderende show. Vuurwerk, snoeiharde gitaren en alle hits: de Amerikaanse metalband was in topvorm. Als kers op de taart trakteerde de metalband het Belgische publiek op een eigenzinnige versie van 'Ça plane pour moi'.

Het was al van 1988 geleden dat Metallica nog eens in Brussel opgetreden had - al deden ze sindsdien nog wel met de regelmaat van de klok ons land aan. Maar het Koning Boudewijnstadion bleek gisteren de perfecte locatie voor de 'WorldWired Tour' die James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett en Robert Trujillo nu al sinds 2016 van huis houdt. Tijdens het recentste deel van de tournee doen ze namelijk alleen nog maar stadions en parken aan - alles in openlucht dus. De weergoden bleken hen in ieder geval goedgezind, want de melodieuze metal van voorprogramma Ghost -fijn, theatraal optreden trouwens - verjoeg de laatste regendruppels en zorgde zelfs voor een brandende zon, tot grote opluchting van de duizenden fans op het middenplein. En wanneer een heel stadion metalfans in afwachting van de hoofdact de wave begint te doen, dan weet je dat de sfeer erin zit.

Gemiddeld 55 jaar

Een bonte mengeling van jong en oud was het, daar op de tribunes van het Koning Boudewijnstadion. Want hoewel Hetfield en co. toch al een dagje ouder worden - gemiddelde leeftijd: 55 jaar - blijft hun publiek duidelijk verscheiden. De aantrekkingskracht van Metallica is dan ook niet te onderschatten. Met meer dan 125 miljoen wereldwijd verkochte platen en negen Grammy's mag je de Amerikaanse metalband gerust één van de succesvolste uit het genre noemen.

Uitzinnig publiek

In Brussel lieten de vier mannen nog maar eens zien waarom er maar weinigen in hun gewichtsklasse boksen. Recente nummers zoals opener 'Hardwired' en 'Moth Into Flame' vanop de laatste plaat werden afgewisseld met rasechte klassiekers als 'Master of Puppets' en 'For Whom The Bell Tolls'. Hoewel Hetfield en de zijnen die nummers ongetwijfeld al duizenden, zo niet miljoenen keren gespeeld moeten hebben, blijven ze nog altijd recht overeind. Een nummer als 'One', dat ingeleid werd door een indrukwekkende vuur- en lasershow die het slagveld nabootste, zorgde na al die jaren nog steeds voor kippenvel.

Er waren nog meer mooie momenten in deze show: bij de bandleden spátte het spelplezier ervan af - ze zijn het toeren duidelijk nog niet moe. En toen de vlammen op het podium de Brusselse hemel verlichtten. Of - kers op de taart - wanneer Trujillo en Hammett het podium voor zich alleen kregen en een cover brachten van de Belgische klassieker van 'Ça plane pour moi' van Plastic Bertrand. Hoewel Trujillo een verdienstelijke poging deed om zich in het Frans verstaanbaar te maken, hoefde hij eigenlijk zelfs niet te zingen. Dat deed het uitzinnige publiek wel voor hem.