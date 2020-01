Exclusief voor abonnees Kondigde Clouseau-album ‘Tweesprong’ relatiebreuk van Koen aan? Stijn Van Hove/ MVO

18 januari 2020

18u54 6 Muziek Wie goed naar het nieuwe album van Clouseau - ‘Tweesprong’ - luistert, merkt dat de liedjesteksten wel erg sterk aanleunen bij het leven van Koen. Eén van de nummers gaat zelfs over een man die zijn vrouw het beste toewenst, zonder hem. “Als je tien of vijftien jaar met iemand samen bent, slaat de vertwijfeling al eens toe”, klonk het toen al.

Het is straffe kost, dat nummer. Het kreeg de titel ‘Dagen Zonder Zon’: ‘Omdat ik niet meer ben wie ik ooit was, en niet meer geef wat ik jou ooit gaf. En in dit huis niets nog vanzelf lijkt te gaan. Omdat je naast me ligt maar niet bij me bent. Een mooi gezicht dat ik niet herken.’

“Weet goed dat ik niet zelf al die teksten heb geschreven”, lachte Koen Wauters tijdens de voorstelling van het album. “Maar ik ben wel veel meer betrokken geweest. En natuurlijk ben ik de frontman. Dus ben ik me er heel hard van bewust dat de mensen die teksten op mij zullen betrekken.” Een aantal nieuwe liedjes op ‘Tweesprong’ zijn dan ook niet mis te verstaan. Songs over de vertwijfeling die na jaren toeslaat in een relatie. Het gevoel uit elkaar gegroeid te zijn. Afscheid.

“Mocht er echt iemand anders zijn, zou het bij mij heel simpel zijn. Dan is het meteen gedaan”, lachte Koen toen nog. “Maar het is wel zo dat we een plaat wilden maken waarbij de songs aan je ribben kleven. Liedjes die mensen pakken en ontroeren. Daarom ben ik ook naar Jan Leyers getrokken met mijn teksten. Om te praten over dingen die ons boeien en van daaruit nummers te schrijven. Om diezelfde reden ben ik ook naar Frank Boeijen gegaan.”

