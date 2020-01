Kondigde Clouseau-album ‘Tweesprong’ relatiebreuk van Koen aan? Stijn Van Hove/ MVO

18 januari 2020

18u54 0 Muziek Wie goed naar het nieuwe album van Clouseau - ‘Tweesprong’ - luistert, merkt dat de liedjesteksten wel erg sterk aanleunen bij het leven van Koen. Eén van de nummers gaat zelfs over een man die zijn vrouw het beste toewenst, zonder hem. “Als je tien of vijftien jaar met iemand samen bent, slaat de vertwijfeling al eens toe”, klonk het toen al.

Het is straffe kost, dat nummer. Het kreeg de titel ‘Dagen Zonder Zon’: ‘Omdat ik niet meer ben wie ik ooit was, en niet meer geef wat ik jou ooit gaf. En in dit huis niets nog vanzelf lijkt te gaan. Omdat je naast me ligt maar niet bij me bent. Een mooi gezicht dat ik niet herken.’

“Weet goed dat ik niet zelf al die teksten heb geschreven”, lachte Koen Wauters tijdens de voorstelling van het album. “Maar ik ben wel veel meer betrokken geweest. En natuurlijk ben ik de frontman. Dus ben ik me er heel hard van bewust dat de mensen die teksten op mij zullen betrekken.” Een aantal nieuwe liedjes op ‘Tweesprong’ zijn dan ook niet mis te verstaan. Songs over de vertwijfeling die na jaren toeslaat in een relatie. Het gevoel uit elkaar gegroeid te zijn. Afscheid.

“Mocht er echt iemand anders zijn, zou het bij mij heel simpel zijn. Dan is het meteen gedaan”, lachte Koen toen nog. “Maar het is wel zo dat we een plaat wilden maken waarbij de songs aan je ribben kleven. Liedjes die mensen pakken en ontroeren. Daarom ben ik ook naar Jan Leyers getrokken met mijn teksten. Om te praten over dingen die ons boeien en van daaruit nummers te schrijven. Om diezelfde reden ben ik ook naar Frank Boeijen gegaan.”

(Lees verder onder video)

Minder tijd voor elkaar

Eén van de songs ging zelfs over een liefde die bekoelde na een lange relatie. En dat doet wel erg denken aan het recente nieuws over Koen en Valerie. “Ik denk dat heel veel mensen zich daarin gaan herkennen”, meende Kris. “Als je tien of vijftien jaar met iemand samen bent, slaat de vertwijfeling al eens toe. Een lange relatie is bij niemand constant happy happy joy joy.”

“Als alles zijn gangetje gaat, ben je niet per se geïnspireerd voor een tekst”, voegde Koen daar veelzeggend aan toe. “Kijk, het ding is: we zijn 17 jaar samen. Dat is geen 17 jaar hand in hand, fladderend en half zwevend door de lucht. Natuurlijk zijn er momenten dat het moeilijker gaat. Dat zijn vaak periodes waarin ik het heel erg druk heb. En waarin er bijgevolg veel minder tijd is voor mekaar. Dan moet je weer de liefde en de kracht vinden om telkens opnieuw voor elkaar te kiezen. Eigenlijk is het net als met kinderen. Je maakt kinderen omdat je elkaar doodgraag ziet. Maar eens die kinderen er zijn, moet je plots de tijd voor elkaar helemaal anders indelen. Want die kinderen nemen het gros van de tijd in beslag. Dan moet je als koppel écht kiezen hoe je daarmee omgaat. Bij ons is dat altijd goed gelukt.We hebben altijd willen werken aan onze relatie.”

Schrokken zijn vrouw en kinderen dan niet toen ze die liedjes hoorden? “Bij mij thuis heeft iedereen het proces gevolgd”, verzekert Koen. “Ze hebben de demo’s gehoord. De teksten gelezen. Mijn gezin heeft het van dichtbij meegemaakt. Ze waren dus niet geschrokken. Maar als je van niks weet en je krijgt dit plots voorgeschoteld - los in je bek, zeg maar - dan zijn er dingen die hard binnenkomen. Ik heb een paar mensen songs laten horen, en die heel emotioneel getriggerd waren. Tot tranen toe. Zelfs wij in de studio. Voor het eerst zijn er momenten geweest waarop we met alle muzikanten naar de opnames zaten te luisteren en iedereen tranen in de ogen had. Omdat iedereen precies aanvoelde waar deze plaat over moest gaan. Nooit eerder meegemaakt bij Clouseau.”

Beluister ook: ‘Dagen Zonder Zon’, waarin Koen zingt over een liefde die ten einde is

Dagen Zonder Zon, de lyrics:

Misschien moet ik zwijgen

Want ik weet nog altijd niet

Hoe je praat over pijn die niemand zie

Over dromen die verdwijnen, dagen zonder zon

Een droef verhaal dat ooit zo mooi begon

Ik heb lang getwijfeld, lang gezocht

En bij ieder woord aarzel ik nog

Maar ik moet het zeggen, ik moet het kwijt

Wat ik nu voel en mezelf verwijt

Dat ik niet meer ben wie ik ooit was

Dat ik niet meer geef wat ik jou ooit gaf

En in dit huis niets nog vanzelf lijkt te gaan

Dat je naast me zit maar niet bij me bent

Een stil gezicht dat ik niet meer ken

Wat heeft de liefde met ons gedaan?

En zie ons hier dwalen

Een vrouw, een man

Op zoek naar iets dat ons redden kan

Met een hart vol vragen en snakkend naar de dag

Dat het leven opnieuw naar ons lacht

Maar de avond valt en ik voel de kou

Die zich nestelt tussen mij en jou

De kilte betrapt ons weer

En ik val weer stil en jij zegt niets meer

Omdat ik niet meer ben wie ik ooit was

En niet meer geef wat ik jou ooit gaf

En in dit huis niets nog vanzelf lijkt te gaan

Omdat je naast me ligt maar niet bij me bent

Een mooi gezicht dat ik niet herken

Wat is de liefde met ons van plan?

Kijk me aan en je ziet een man

Die niet weet of hij nog vechten kan

En die nog steeds niet kan verstaan

Wat heeft de liefde met ons gedaan?