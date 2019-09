Kommil Foo met 'Ruimtevaarder' opnieuw bovenaan De Lage Landenlijst mvdb

14 september 2019

20u57

Bron: Belga 2 Muziek Kommil Foo is met 'Ruimtevaarder' voor het tweede jaar op rij door de radioluisteraars naar de top van De Lage Landenlijst gestemd. Ook Het zesde metaal verroerde geen vin met 'Ploegsteert' en is tweede in deze top 100 van de beste Nederlandstalige nummers sinds 1945. Nieuw in de top drie is 'Pastorale' van Ramses Shaffy en Liesbeth List.

De Lage Landenlijst is een coproductie van Radio 1 met drie regionale omroepen uit Nederland: de Limburgse L1, Omroep Brabant en Omroep Zeeland.

De lijst anno 2019 bevat 28 nieuwe nummers en is mooi verdeeld tussen Vlaanderen (52 nummers) en Nederland (46 nummers). Er zijn twee samenwerkingen tussen Nederlanders en Belgen.

Rapper Brihang komt met 'Steentje' meteen de top 10 binnen. Met vijf noteringen scoorden Boudewijn De Groot en Raymond van het Groenewoud het vaakst. ‘Tim’ van Wim De Craene (1950-1990) stijgt twee plaatsen tot plaats 5. Net vandaag is het nummer, dag op dag dertig jaar na het overlijden van de Oost-Vlaamse zanger, op vinylsingle uitgebracht. ‘Tim’ bleef tot vandaag een albumtrack. MedepresentatorJan Hautekiet belde in de uitzending met De Craenes zoon Ramses, voor wie het nummer is geschreven.

De jaren 2010-2019 zijn het sterkst vertegenwoordigd met 24 nummers. Dat zijn er liefst elf meer dan vorig jaar. Radiocoryfeeën Hautekiet en Maarten Kortleven presenteerden de lijst tussen 9 en 18 uur van aan de veerpont in het Limburgse Ophoven (Kinrooi), die symbolisch tussen Vlaanderen en Nederland pendelt.

De top 10 (tussen haakjes positie vorig jaar):

1. (1) Kommil Foo - Ruimtevaarder

2. (2) Het zesde metaal - Ploegsteert

3. (5) Ramses Shaffy en Liesbeth List - Pastorale

4. (4) Yevgueni - Als ze lacht

5. (7) Wim De Craene - Tim

6 (-) Brihang - Steentje

7. (3) BLØF feat. Geike Arnaert - Zoutelande

8. (14) Boudewijn de Groot - Avond

9. (9) Gorki - Mia

10. (19) The Scene - Blauw