Komen Spice Girls naar België? “Er lopen gesprekken over optredens buiten Groot-Brittannië”

Bron: ANP 0 Muziek “Het is een droom om opnieuw buiten Groot-Brittannië op te treden met de Spice Girls.” Dat vertelde Baby Spice Emma Bunton (44) in een interview met MailOnline. “Er wordt onderhandeld over het geven van nieuwe concerten.”

Bunton lichtte op de Britse nieuwssite toe dat ze met de andere leden van de groep regelmatig praat over de wens om op tournee te gaan zodra het coronavirus uit de wereld is. “We willen graag in gans Europa optreden", klonk het. Het zou dus kunnen dat we de groep dan ook in België mogen verwelkomen.

Vorige maand sprak Sporty Spice Melanie Chisholm ook al over een nieuwe comeback van de band. “Ik spreek nog veel met de meiden en dan praten we over eventuele mogelijkheden. Het is nu natuurlijk niet aan de orde, maar zodra dit allemaal voorbij is, komt het er hopelijk weer van”, zei ze.

De Spice Girls gaven vorig jaar een reeks van dertien uitverkochte concerten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dat werden er niet meer vanwege het drukke gezinsleven van de leden en andere verplichtingen, zoals soloprojecten. De tour leverde de groep volgens Britse media gemiddeld een miljoen euro per concert op.

Van de oorspronkelijke vijf leden ontbrak Victoria Beckham vorig jaar bij de optredens wegens drukke werkzaamheden en haar gezin. Ze zei wel dat ze wil aansluiten bij een nieuwe tournee van de groep.

