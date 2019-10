Koen Wauters heeft nieuw nummer klaar: “Speciaal geschreven voor Zita en Nono” TDS

Muziek Het nieuwe Clouseau-album - dat volgende maand verschijnt - is zonder twijfel het meest persoonlijke dat Koen en Kris Wauters ooit hebben gemaakt. Zo is één van de nieuwe nummers op de plaat een liedje dat Koen speciaal voor zijn twee kinderen, dochter Zita en zoon Nono, heeft geschreven. Het nummer werd 'Heel Mijn Hart' genoemd, en Koen wil met het lied zijn onvoorwaardelijke liefde en eeuwige steun voor hen uitdrukken.

Omdat hij die boodschap niet alleen wil overbrengen aan zijn kinderen, maar ook aan alle jongeren, liet Koen vandaag weten aan Qmusic dat hij ‘Heel Mijn Hart’ wil opdragen aan Rode Neuzen Dag. De vierde editie van Rode Neuzen Dag zet zich dit jaar in om alle jongeren in Vlaanderen mentaal, fysiek en sociaal sterker te maken, onder het motto #generationstronger.

“Kinderen hebben, maakt je kwetsbaar. Als ouder wil je er voor zorgen dat ze door het leven dansen, terwijl je weet dat het absoluut geen evidente tijden zijn om op te groeien”, zegt Koen Wauters. “’Heel Mijn Hart’ is voor mij een heel persoonlijke boodschap aan Zita en Nono, maar ik denk dat het liedje herkenbaar is voor heel veel ouders. Net zoals velen onder hen hoop ik dat ze bestand zijn tegen alle druk. Ik wil ze voldoende wapenen zodat ze blijven geloven in zichzelf en dat ze ook kunnen doorgaan als het moeilijker wordt. En laat dat nu net ook de missie van Rode Neuzen Dag zijn. Ik roep bij deze alle ouders op om hun kinderen ook nog eens stevig vastpakken als ze ‘Heel Mijn Hart’ op de radio horen.”