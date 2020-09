Koen Crucke heeft een nieuwe single klaar: “Een echt levensliedje” MVO

17 september 2020

22u24 0 Muziek Koen Crucke (68) heeft niet stilgezeten tijdens de lockdown. Hoewel hij niet meer mocht optreden voor een publiek, hield hij zich nog wel bezig met muziek. Hij heeft dan ook een nieuwe single klaar.

“De laatste maanden werden gekenmerkt door uitgestelde contracten, verplaatste concerten, geannuleerde opnames en meer van dat fraais”, aldus Koen. “De zoektocht naar alternatieven is geen evidentie. Een zanger wil zingen voor zijn publiek. Een acteur wil reacties krijgen uit de zaal. Als bij toeval belandde net op dat moment een liedje in mijn mailbox. Een duo songwriters, Frederik Cornelis en Elias Smekens, hadden een nummer geschreven en vonden dat ik dat absoluut moest zingen.”

Zo ontstond het nummer ‘1 Leven Lang’. “Ik heb me nog nooit gewaagd aan het levenslied, maar nu verken ik met plezier nieuwe horizonten. Het is een mooi verhaal dat ik gepassioneerd kan vertellen. Als het publiek dit lust is het misschien wel de voorbode van een nieuw album, wie weet?”

‘1 Leven Lang’ is vanaf nu te beluisteren op Spotify, en verkrijgbaar op Itunes en andere online stores.