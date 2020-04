Koen Buyse schrijft nieuwe nummers: “Zornik komt terug” LOV

01 april 2020

06u58

Bron: HBVL 0 Muziek ‘De Afrekening’ van Studio Brussel bestaat 35 jaar. Reden genoeg voor de zender om vandaag alle nummer één hits uit de lijst vandaag uit te zenden. Een opvallende verschijning daarbij is Zornik, die maar liefst acht nummers bovenaan zagen prijken.

Sinds het bestaan van Zornik, belandde de band al zo’n 8 keer bovenaan ‘De Afrekening’ van Studio Brussel. Enkel dEUS deed het beter. Opvallend dus, voor een groep die tegenwoordig nergens meer te horen is. Niet meer voor lang, blijkt nu, want Zornik werkt aan een comeback. “Ik ben songs aan het afwerken en nieuwe nummer aan het schrijven”, vertelt frontman Koen Buyse aan Het Belang. van Limburg. “In 2021 gaan we met Zornik weer iets doen. Daar zijn concrete plannen voor. Maar of dat een reeks concerten én een nieuwe plaat gaan worden, kan ik nu nog niet zeggen.”

‘De Ultieme Eindafrekening’ is vandaag te beluisteren tussen 16 en 19 uur op Studio Brussel. Om 20 uur speelt Koen Buyse een live onlineconcert op de Facebookpagina van StuBru.