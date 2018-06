Knallend Body Count tekent voor eerste nostalgisch topmoment op zonnige laatste Graspopdag Steven Alen

24 juni 2018

21u00 0 Muziek Body Count's in da house! Ice-T en zijn kornuiten geven Graspop een schop onder de kont met Raining Blood van Slayer als opener. Zo is iedereen bij de les voor een flinke brok nostalgie, aangevuld met nieuwer werk. En dat mag er zijn, met de jongste bezetting van dit Body Count. Talk Shit, Get Shot is een van de beste nummers uit de set, en het iets ruiger gespeeld oudje Voodoo klinkt zelfs beter dan ooit.

Even dreigt het nochtans mis te gaan, wanneer Ice-T vrij snel in de set wat te lang begint te emmeren. Hij draagt een bodycam, zegt hij. "Jullie motherfuckers filmen mij altijd, en nu film ik jullie." Hij stelt ook al heel vroeg zijn band voor. "Op een of andere manier zijn we toch door de douane geraakt", stelt ie stoer. De band komt over van het Franse Hellfest, en we weten allemaal hoe ongemeen streng die grenscontrole is.

Tijdens een van zijn opzwepende kreten aan het adres van 'Belgium', checkt hij toch ook nog even voor de zekerheid of ie niet in Duitsland is. Zou hij dat doen omdat hij op Pukkelpop ooit eens luid 'Holland' aanriep? Even later heeft het trouwens over Brussel in plaats van België. Maar genoeg gezever, en spelen verdorie! Gelukkig gebeurt dat dan ook.

Racisme

Na Bowels of the Devil en Manslaughter, waarin hij aanklaagt dat er geen 'echte' venten meer zijn, heeft Ice-T het over zijn grootste vijand: racisme. "Als je kan bepalen dat ik de vijand ben, gewoon door naar de kleur van mijn vel te kijken, dan ben je de domste motherfucker van de planeet", zegt hij. Het is de perfecte aankondiging voor No Lives Matter van de de jongste cd Bloodlust, terwijl het thema met There Goes the Neighborhood even later nog een tweede keer langskomt. "We doen dit nu al 25 jaar, en nog altijd zie je op metalfestivals backstage mensen verbaasd hun kop draaien naar die zwarten daar", briest de frontman.

Hij krijgt vocaal trouwens bijstand van zijn zoon Little Ice, die af en toe iets in de micro roept en voor de rest vooral slungelig staat te lachen. Ook Ice's jongste dochtertje komt even op het podium gehold, en even later ook zijn vrouw Coco. Voor de komst van het ukje neemt de camera een elfjarige jongen in beeld, waarna zowel hij als zijn pa een dikke pluim krijgen van Ice-T. Verder vraagt en krijgt de frontman vette moshpits, groter dan op Hellfest. Goedkeurend monstert hij de kolkende volksmassa, om er plagerig aan toe te voegen dat er altijd ruimte is voor verbetering.

Al bij al is het een spetterend optreden, ook al komt een publiekslieveling als KKK Bitch niet langs. Het massaal uit vele duizenden kelen meegezongen Body Count en het ietwat overbodige Drive By wel. Voor het knallende - ja, sorry - Cop Killer komen Sen Dog en Billy Graziadei van Powerflo nog mee op het podium, waarna het feestje compleet is. Een rolstoelgebruiker crowdsurft nog over de hoofden, maar de beste kerel valt pardoes uit zijn stoel. Geen nood, hij wordt uiteraard netjes opgevangen door het immer opgewekte publiek. Na het optreden duikt ook Little Ice nog in het publiek als de rockster die hij is.

Zondag topdag

Verder is zondag waarschijnlijk de topdag van deze Graspop Metal Meeting, met nog optredens van onder meer Hollywood Vampires, Ozzy Ozbourne en Judas Priest. 's Morgens is de toon meteen gezet, met Vandenberg's Moonkings op het hoofdpodium. Het zonnetje schijnt lekker, en zowel de Whitesnake-covers als het eigen werk van de band rond voormalig Whitesnake-gitarist Ad Vandenberg gaan er vlot in. Zijn gitaargeluid staat lekker crunchy, zodat je alle noten perfect kan horen. Lekker genieten, al mag de (prima) zanger zijn broek wel wat hoger optrekken. Of een langer shirt aantrekken, het is een van de twee. De band is zichtbaar blij met de opkomst en spreekt meestal gewoon Nederlands. Dat hij geen kapsones heeft, laat Vandenberg ook weten door het laatste (cover)nummer lekker aan te kondigen met een luide "KOMT IE!"

Andere koek is het bij Pro-Pain, dat op het andere hoofdpodium de wei écht wakkerschudt. De Eisbrecher daarna heeft niet alleen de mosterd, maar ook de ketchup en de mayonaise bij Rammstein gehaald. Maar de industrial van de Duitsers wordt gesmaakt door het stilaan massaal toegestroomde publiek op de nog altijd groene wei. Jazeker, deze Graspop Metal Meeting is hélemaal droog gebleven, waardoor je nergens slijk - en de bijhorende stank - vindt.

"Ik hou niet van bier"

Tyr bestaat al meer dan 15 jaar, maar staat nu pas voor de eerste keer op Graspop. Niet toevallig is het dan ook over de koppen lopen in de Marquee, waar het optreden een minuutje uitmondt in wat stand-upcomedy wanneer een gitarist kampt met technische problemen. "Pech, jullie zitten nu opgescheept met mij als entertainer", grapt de zanger. "Dus euh, wat brengt jullie hier?", zegt hij grijnzend. "Houden jullie van bier?". Gejuich. "Dit komt mogelijk als een verrassing, maar ik hou niét van bier", zegt hij. "Ik moet ervan overgeven!" Wanneer er boekreten opstijgen uit het publiek, verzekert de beste man dat hij nog altijd houdt van ons landje. Ondertussen zet de security de nooduitgangen van de Marquee open, goed voor wat lekkere frisse lucht die ook de katzwijm van de gitaar geneest.

In de Marquee komt Niklas Kvaforth van Shining het podium op met een sigaret in de ene hand en een fles whiskey in de andere, al ruilt hij dat tweede toch al snel voor wat water. Als de zoveelste band worden ze in het begin geplaagd door een slecht geluid, waardoor de muziek niet helemaal tot zijn recht komt. Het wordt wel beter, maar dan lokt de zon ook veel mensen de wei op. Ook in de Metaldome laat het geluid te wensen over. We willen nog een stuk van The Contortionist meepikken maar trappen het af omwille van de misselijkmakende luide bassen en vervelende dreun. Wat een zonde voor deze Amerikaanse progtoppers!

Bekende koppen

"Wij zijn van Los Angeles", klinkt het dan op het hoofdpodium. "Show me some love for LA, California!" Je moet dan ook echt uit Amerika komen, om in een ander land het publiek vragen om je woonplaats toe te juichen. Aan het woord is wel niet de eerste de beste, maar Sen Dog, rapper bij het lekker groovende Powerflo en bekend van Cypress Hill. "De band die je leerde dat marihuana geen drug is", zegt hij zelf. Wie nog in de band zit, lees je hier.

Billy Graziadei lijkt nog even te denken dat hij op Hellfest zit, maar herstelt zich wel snel door te zeggen dat het Franse publiek daar dacht dat ze luider konden juichen.

In de voor een vijfde gevulde Marquee heeft Carnivore een vervanger voor Peter Steele gevonden met haar tot voorbij zijn achterste. De boomlange kerel lijkt echt sterk op de betreurde frontman van het heropgerichte Carnivore en Type O Negative, en geeft de fans waar voor hun geld. Terwijl de band een tijd kritiek kreeg vanwege vermeend racisme, wordt dat nog even rechtgezet. En verder beukt het optreden als vanouds, terwijl Limp Bizkit het publiek massaal aan het meezingen krijgt voor het zonnige hoofdpodium. Graspop gaat een zalige, zonnige avond tegemoet!

Recordeditie

Graspop Metal Meeting mag overigens terugblikken op een recordeditie met 200.000 bezoekers. Ook op de laatste dag waren de 50.000 tickets uitverkocht.

"Met de sterke affiche hadden we wel op een vol huis gehoopt", klinkt het bij de organisatie. "We hadden het geluk dat de grote namen onderweg niet afhaakten, zoals wel eens gebeurt in het genre. De voorbije jaren zijn we er enkele keren dichtbij geweest maar ditmaal is het ons gelukt."

Volgend jaar wordt teruggegrepen naar de formule van een driedaags festival. Al blijft de deur op een kier staan om nog eens een vierde festivaldag in te lassen. De editie 2019 van Graspop Metal Meeting vindt zeker opnieuw plaats op de vertrouwde locatie in Dessel. Het contract loopt tot en met volgend jaar. De verdere toekomst is nog onbekend. Zowel een verlenging van de huidige locatie als een verhuizing behoort tot de mogelijkheden.

Met dank aan Kurt Hermans, Bert Torfs, Roel Vanhoof, Joeri Goos en Elisa Schanzer.