Klubbb3-collega's Christoff en Jan Smit zijn nu ook buren EDA

15 augustus 2018

10u46

Bron: ANP 0 Muziek Jan Smit brengt de zomer door in zijn eigen appartement in het Spaanse Estepona. Met dank aan... Christoff De Bolle. De Nederlandse zanger kocht het optrekje op aanraden van zijn Klubbb3-collega, die in hetzelfde complex een appartement heeft.

Smit laat er geen twijfel over bestaan, volgens de Volendamse zanger smeerde Christoff hem het Spaanse appartement aan. "Eigenlijk komt het door hem", vertelt Jan aan Privé. "Christoff zei: 'Waarom koop je ook geen appartement hier?' Waarom wél? Maar vorig jaar ben ik gaan kijken en ik vond het meteen een geweldige plek. Sindsdien zijn Liza en ik er wel een keer of twintig geweest."

"Een weekendje op en neer"

Jan en Liza gaan naar verluidt vaak een weekendje op en neer naar de Spaanse zuidkust. "Vrijdag heen, zondag terug. We hebben alleen handbagage en dan ben je er zo. Nooit verwacht dat ik dit nog eens zou zeggen, want ik was helemaal nooit zo'n vakantievierder. Maar met de kinderen erbij vind ik het steeds leuker worden."

Benieuwd of hun Duitse collega Florian Silbereisen weldra ook voor de bijl gaat.