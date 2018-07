Kletsnatte Taylor Swift zingt gewoon door in stromende regen SD

23 juli 2018

10u57

Bron: ANP 0 Muziek Ook al kwam de regen met bakken naar beneden, Taylor Swift gaf haar fans waar ze voor kwamen: een spetterende show. Letterlijk en figuurlijk in dit geval. De zangeres was doorweekt tot op het bot tijdens haar concert in New Jersey afgelopen zaterdag, maar liet zich niet kennen en ging gewoon door, iets wat haar fans zeer konden waarderen.

Op social media verscheen het ene na het andere positieve bericht over Taylor, die zich niet bekommerde om een kletsnatte outfit of uitgelopen make-up. Alsof er niets aan de hand was, maakte Swift haar songlist van 19 nummers af, tot grote vreugde van het publiek.

"Fantastisch Taylor Swift, dat je in deze regenbui door bent gegaan en de beste productie ooit hebt neergezet! En jij had niet eens een poncho aan, zoals ik," schrijft een fan. Een ander zegt: "TS rockte deze avond in New Jersey in de stromende regen. Geen technische problemen, maar gewoon een superstrak optreden. Taylor en haar team verdienen alle lof! Dit was een van de beste concerten waar ik ooit naar toe geweest ben."

TAYLOR SANG FEARLESS IN THE RAIN TONIGHT AND I WAS SO CLOSE!!! @taylorswift13 @taylornation13 #reoTourEastRuth #reptourMetlife pic.twitter.com/DETxccHPcj SAMđź’•REP TOUR METLIFE 7/21(@ samanthuh55) link