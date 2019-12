Klassieker ‘De eerste sneeuw’ van Jan De Wilde voor het eerst op vinyl SDE

18 december 2019

09u02

Bron: VRT NWS 2 Muziek Het nummer ‘De eerste sneeuw' van Jan De Wilde wordt volgend jaar 30 jaar oud. Om dat te vieren wordt de plaat na nieuwjaar voor het eerst op vinyl uitgebracht.

‘De eerste sneeuw’ is oorspronkelijk een nummer van Lieven Tavernier, maar werd uiteindelijk opgenomen door Jan De Wilde. Op dertig jaar tijd groeide het uit tot een echte klassieker, die het goed doet in verschillende lijstjes. Om die verjaardag te vieren, zal de plaat kort na nieuwjaar voor het eerst uitkomen op vinyl. Jan De Wilde zelf was geen initiatiefnemer, zegt hij aan VRT Nieuws: “Ik wou de plaat eigenlijk niet zelf op vinyl uitbrengen, het is de initiatiefnemer, BLP Records, die me heeft overtuigd. Het nummer is een goede keuze, dat wel. Waarom? Het is universeel, het spreekt iedereen aan. Het is nostalgisch ook, ook al ben ik zelf niet zo nostalgisch van aard. Maar veel mensen vinden wel dat het vroeger beter en mooier was.”

Er zullen slechts 700 exemplaren van de vinylplaat beschikbaar zijn. En opmerkelijk: de plaat is helemaal wit, een verwijzing naar de sneeuw. De online voorverkoop is al begonnen via de website van De Wilde.