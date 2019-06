Klassiek orkest brengt samen met dj’s Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike e.a. de grootste Tomorrowland-anthems SD

04 juni 2019

16u19 0 Muziek Tomorrowland bestaat 15 jaar. Om dat te vieren organiseert het dancefestival tijdens het Amsterdam Dance Festival op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober ‘OUR STORY’, een gloednieuw concept. Dj’s als Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike en Netsky brengen tijdens een drie uur durend spektakel hun ultieme Tomorrowland-anthems, bijgestaan door het Metropole Orkest.

Artiesten zoals Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Goose, Netsky, Push, Steve Aoki, The Bloody Beetroots en Tïësto vieren het vijftienjarig bestaan van Tomorrowland door tijdens het Amsterdam Dance Festival hun ultieme klassieke tracks te brengen, bijgestaan door het Metropole Orkest. OUR STORY is een drie uur durend spektakel dat op donderdag 17 oktober in wereldpremière gaat. Ook op vrijdag 18 oktober is er een show.

De komst van Tomorrowland naar Amsterdam is onderdeel van alle festiviteiten die dit jaar plaats vinden in het kader van het 15-jarig jubileum van het festival. Naast twee magische zomerweekenden in België waarvoor 400.000 festivalgangers afzakken naar Boom, vond onlangs ook de eerste wintereditie van Tomorrowland plaats in de Franse Alpen en ging de zender Tomorrowland One World Radio in de ether.

Tickets voor OUR STORY zijn te koop vanaf 11 juni om 17.00 uur. Alle info vind je op ourstory.tomorrowland.com