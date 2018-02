Klara vindt onbekende compositie Toots Thielemans Redactie

02 februari 2018

09u51

Bron: ANP 1 Muziek Radiozender Klara is op een vrijwel onbekende compositie van Toots Thielemans (1922-2016) gestuit. Een omroepmedewerker vond in het archief van de VRT een opname van het nummer 'Painted Faces' uit 1980.

De wereldberoemde mondharmonicaspeler speelt er samen met de pianist Michel Herr tijdens een concert in Brussel. Herr was het het stuk 'Painted Faces' naar eigen zeggen helemaal vergeten. Volgens hem is het maar één of twee keer ten gehore gebracht. Het fragment werd vanochtend tijdens het programma 'Espresso' uitgezonden.

"De eerste keer dat er bij mij een belletje ging rinkelen, was toen ik dit nummer enkele jaren geleden zelf speelde op een tribute-concert voor Toots", zegt Ben Vanderweyden, archivaris van het VRT-muziekarchief aan VRT NWS. "Na afloop sprak Bruno Castellucci mij aan. Hij was jarenlang de drummer van Toots en had dit nummer nog nooit gehoord. Nu hebben we het nagevraagd en blijkt dat 'Painted faces' inderdaad nooit is uitgebracht."

Het nummer is hier te beluisteren