KISS geeft onderwaterconcert voor witte haaien Redactie

04 oktober 2019

20u50

Bron: ANP 0 Muziek De legendarische rockband KISS geeft op 18 november letterlijk en figuurlijk 'down under' een concert. In samenwerking met Airbnb treden de rockers 'onder water' op voor een groep witte haaien. Het speciale concert is ook toegankelijk voor mensen, zo is te lezen in een statement van Airbnb.

Het concert vindt plaats op en rond een boot die aan de zuidkust van Australië dobbert. Een select groepje concertgangers daalt voor het concert af in de speciale Aqua Sub, een soort cabine die onder water aan de boot vastzit, om daar naar het optreden te luisteren. Ondertussen staan Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer en Tommy Thayer boven op het dek en spelen zij hun grootste hits die aan de oppervlakte en onder het water via geluidsgolven in de cabine worden afgespeeld. Door de muziek en de trillingen onder water worden de witte haaien aangetrokken.

Tickets voor het concert van KISS kosten 50 dollar en de opbrengst daarvan gaat naar de Australian Marine Conservation Society, een organisatie die zich richt op het beschermen van oceaandieren en hun leefomgeving. De kaartverkoop gaat maandag 14 oktober van start.