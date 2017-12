Kippenvel: Jennifer Hudson verrast wederom met haar krachtige stem in a capella nummer MVO

Oscarwinnende actrice en zangeres Jennifer Hudson verraste tijdens de laatste aflevering van de Amerikaanse 'The Voice' met een prachtige performance van haar nieuwe nummer 'Burden Down'. Tijdens het eerste deel van het liedje begeleidde Hudson zichzelf op die piano, maar ze verraste het publiek toen ze even later opstond en de rest van het nummer a capella bracht.

Met dit nummer kondigt Hudson haar terugkeer naar de muziekwereld aan na een lange periode van enkel acteren, en zo te horen kan ze daar alleen maar succesvol in zijn. Hudson heeft het niet altijd makkelijk gehad. In 2008 werden haar moeder en zevenjarige neefje vermoord in hun huis in Chicago. De zangeres giet al haar emoties nu in muziek.

YouTube Jennifer Hudson brengt prachtig a capella nummer.