King Dalton lanceert derde album met clip eerste single: "Bijna einde van de band" jv

King Dalton. Muziek The Third heet het nieuwe album van de Belgische band King Dalton, en het IS ook hun derde worp. The Last Waltz van de heren ook, luidt het, al is de groep (net) niet gesplit: "Het was een moeilijke bevalling, de plaat kwam er niet zonder slag of stoot". In primeur kan je hier de video van 'Walking Wounded', de eerste single uit The Third bekijken en beluisteren.

The Third werd opgenomen in zes verschillende studio's. Dat heeft te maken met het drukke internationale tourschema van frontman Pieter De Meester en zijn andere muziekgroep 'Stavroz'. Nog andere bandleden hadden eveneens bijkomende projecten, maar nu krijgt King Dalton weer alle aandacht. King Dalton bestaat uit de broers Pieter en Jonas De Meester, Jorunn Bauweraerts, Tomas De Smet en Frederik Heuvinck. In 2015 schreven ze de soundtrack voor de één-fictiereeks 'Tom & Harry'. King Dalton stond onder meer al op Pukkelpop en Dranouter.The Third komt uit op 26 januari bij Waste My Records.

rv Derde album van King Dalton, getiteld The Third.

