Kinderpopduo BlitZ vraagt Sint om geen genderstereotiep speelgoed te brengen TDS

03 december 2019

00u00 0 Muziek Sinterklaas is in het land en dus puilen de brievenbussen uit met speelgoedfolders. Daarin spelen jongens zelden met poppen en monteren meisjes geen racewagens. Daar willen Pieterjan Beheydt en Jens Declercq van het kinderpopduo BlitZ verandering in brengen met hun nieuwe single 'Doe de Sintershake'.

"Telkens valt dat genderstereotiepe speelgoed op: meisjes worden naar een roze glitterwereld geduwd, jongens naar één vol ruige actie." In de clip krijgen jongens typisch jongensspeelgoed en omgekeerd. Maar de kinderen zijn er niet gelukkig mee en de Pieten schieten in actie om het speelgoed om te wisselen. "We vinden het belangrijk kinderen duidelijk te maken dat iedereen zichzelf mag zijn."