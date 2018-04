Kijk en luister hoe Leuvense beiaardier Sennek begeleidt bij een heel speciale versie van haar Eurovision-song Patrick Lefelon

23 april 2018

18u12

Eurovision-kandidate Sennek kreeg gisteren samen met vele Leuvenaars een heel bijzondere versie te horen van het nummer A Matter of Time.

Met dat lied wil de Leuvense zangeres Europa verbazen op het songfestival in Lissabon, maar gisteren verbaasde stadsbeiaardier Luc Rombouts haar met zijn unieke versie. “Prachtig gedaan”, aldus Sennek die zelf kwam luisteren op het Ladeuzeplein in Leuven.

Drukke tijden

Sennek heeft overigens drukke tijden achter de rug. Afgelopen weekend trad ze in Madrid op tijdens de laatste Eurovision-preshow vooraleer de repetities in Lissabon van start gaan. De afgelopen weken ontmoette Sennek ook collega-kandidaten zoals bijvoorbeeld de Israëlische Netta, SuRie uit UK en Madame Monsieur uit Frankrijk. Dit weekend had ze dan weer de kans om Lea Sirk uit Slovenië en Mikolas Jozef uit Tsjechië te spreken.

Spanning

Mikolas treedt in de eerste halve finale op 8 mei overigens als vijfde act op, net na Sennek. De spanning loopt stilaan hoog op want op zaterdag 28 april wordt Sennek uitgezwaaid op Brussels Airport. Onder meer Peter Van de Veire zal van de partij zijn om de Leuvense zangeres veel succes te wensen op Eurovision in Lissabon.