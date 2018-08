Kersvers weduwnaar en vader van Nederlandse groep 'O'G3NE' valt voor 35 jaar jongere superfan: "Alles is gewoon verkeerd hieraan" EDA

15 augustus 2018

09u43

Bron: AD, Instagram, RTL Boulevard 0 Muziek Nederland is dezer dagen in de ban van een opvallende romance. Rick Vol (55), de vader van de O'G3NE-zussen die op het Eurovisiesongfestival een lied aan hun doodzieke moeder opdroegen, is opnieuw verliefd. De 20-jarige Janine Aarts uit Limburg is niet alleen een tikkeltje jonger, ze is ook nog eens grote fan van het zangtrio. "Alles is gewoon verkeerd hieraan", klinkt het in de Nederlandse pers.

De aankondiging van de nieuwe relatie komt dertien maanden na het overlijden van Isolde, voor wie de O'G3NE-zussen op het Eurovisie Songfestival vorig jaar het nummer 'Lights and Shadows' zongen en die later dat jaar overleed aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker. Dat lied werd onder andere geschreven door Rick Vol zelf.

Vorige maand postte de vader van Amy, Shelley (beide 22) en Lisa (24), die in 2014 bekend werden in 'The Voice of Holland', nog een emotioneel bericht over zijn overleden echtgenote: "Het zal nooit te bevatten zijn dat je er niet meer bent. Al die minuten, uren, weken en maanden zonder jou. Vandaag alweer een jaar en toch voelt het alsof het verleden week was, dat ik je voor de laatste keer kuste en vertelde 'hoeveel ik van je hou en hoeveel ik je ga missen'. Het zal nooit anders zijn, maar ik probeer mezelf eraan te houden, alles uit het leven te halen, te leven voor het geluk. Maar wat mis ik je daarbij, mijn mooie, lieve Isolde."

Vandaag is Rick opnieuw verliefd, meer bepaald op de 35 jaar jongere Janine Aarts. Op social media schreef hij bij een foto:

"Je leven oppakken gaat pas lukken als iemand je laat zien en voelen dat er nog een leven is. Daarom nu genieten van deze zomervakantie met Janine."

Je leven oppakken gaat pas lukken als iemand je laat zien en voelen dat er nog een leven is. Daarom nu genieten van deze zomervakantie met Janine. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@ricardo_vol) op 11 aug 2018 om 20:10 CEST

Janine liet daarop weten: "Sinds korte tijd ben ik zo ontzettend verliefd, gelukkig en dankbaar dat ik van grote betekenis ben op iemands leven. Ik ben blij Rick, dat ik samen met jou mag genieten van deze prachtige zomervakantie."

Sinds korte tijd ben ik zo ontzettend verliefd, gelukkig en dankbaar dat ik van grote betekenis ben op iemands leven. Ik ben blij Rick, dat ik samen met jou mag genieten van deze prachtige zomervakantie. ❤💋 Een foto die is geplaatst door null (@janine_aarts) op 11 aug 2018 om 20:10 CEST

"Alles is gewoon verkeerd hieraan"

Dat vader Rick inmiddels weer verliefd is en meer bepaald op een fan van het zangtrio, gaat er niet zo gemakkelijk in bij heel wat Nederlanders. "Dat moment wanneer je de jongere stiefmoeder wordt van je lievelingsartiestjes... Wel echt toewijding hoor, echt een superfan", klinkt het onder meer uit kritische hoek.

In RTL Boulevard liet ook Olcay Gulsen zich in onbedekte termen uit over de relatie:

"Ik gun die man absoluut geluk, maar ik vraag me af waarom dat moet met een meisje dat 35 jaar jonger is en dus ook nog jonger is dan zijn eigen dochters", klinkt het. "Alles is gewoon verkeerd hieraan. Ik zou niet willen dat mijn dochter van 20 met een man van 55 zou gaan. Dat zou ik niet oké vinden. Ik heb geen dochter, maar stel je voor dat ik die zou hebben.”

Catch me if you can Sun! ☀️😍 Een foto die is geplaatst door null (@janine_aarts) op 09 aug 2018 om 15:51 CEST

Mee op het podium

Aan BN De Stem liet Janine vorig jaar weten grote fan te zijn van O'G3NE: "Ik had nooit gedacht dat ik zo'n grote fan zou worden van een bepaalde groep. Ik heb heel wat kilometers moeten rijden voor de concerten, maar dat heb ik er graag voor over. Ze hebben altijd even tijd voor je. Ondanks dat de meiden het zelf ook niet altijd makkelijk hebben, onder meer met hun moeder."

Eind 2015 werd Janine zelfs uitgenodigd op het podium door Amy, Shelley en Lisa:

Ondanks de vele negatieve reacties vinden anderen het dan weer goed dat de vader, na de slepende ziekte van zijn vrouw, opnieuw liefdesgeluk kon vinden.

Rick zou al via zijn manager laten weten hebben niets kwijt te willen over zijn nieuwe liefde. "Het gaat om een privé aangelegenheid, daar laten we het bij."