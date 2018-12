Kerstmis: big business voor Mariah, peanuts voor Urbanus Redactie

25 december 2018

Bron: Dag Allemaal 0 Muziek Kerstmis. Voor velen de mooiste tijd van het jaar, en zeker voor de bankrekening van Mariah Carey (48). Haar ‘All I Want For Christmas Is You’ heeft de zangeres sinds 1994 al meer dan vijftig miljoen euro opgeleverd. Een gigantisch contrast met Vlaanderens populairste, zij het ietwat atypische, kersthit.

De kerstboom. Cadeautjes. Een zatte nonkel. Ze horen bij Kerstmis zoals Nicole bij Hugo. En dat geldt net zozeer voor Mariah Careys ‘All I Want For Christmas Is You’. Op welke radiozender je ook afstemt, de oorwurm van Mariah knalt een paar keer per dag door de luidsprekers. De kersthit kwam uit in 1994 en heeft de zangeres sindsdien al meer dan 50 miljoen euro opgeleverd. Iedere kerst komt daar nog eens 450.000 euro bij, in Groot-Brittannië alleen al. In 2016 werd het meer dan 210 miljoen keer gedownload op Spotify. Niet slecht voor een nummer dat destijds in een kwartier tijd geschreven werd.

simpele melodie

Meer nog: ‘All I Want For Christmas’ stond zelfs nooit op nummer 1 in de hitparades van de ­Verenigde Staten, Groot-Brittannië of Australië. ‘Destijds was ik ervan overtuigd dat het veel te simpel was’, vertelde de man die de song samen met Mariah schreef ooit in een interview. ‘Maar het blijkt uitgerekend die simpele melodie die het nummer zo aantrekkelijk maakt en ervoor zorgt dat de hele wereld het deuntje maar niet uit zijn of haar hoofd kan krijgen.’

Mariah Carey is trouwens niet de enige die rijk wordt van een goede kersthit. ‘Merry Xmas Everybody’ van Slade brengt het meeste op: één miljoen euro per jaar. Maar ook ‘Fairytale of New York’ van The Pogues (475.000 euro), oerklassieker ‘White Christmas’ (390.000 euro) en ‘Last Christmas’ van Wham! (357.000 euro) bezorgen de ­uitvoerders jaarlijks een warme kerst.

‘Enkele euro’s’

Zo’n vaart loopt het bij ons niet. ‘Bakske Vol Met Stro’, dé Vlaamse kerstklassieker van Urbanus, werd al in 1979 uitgebracht. Er werden liefst liefst 150.000 exemplaren van de single verkocht en in het begin van 1980 prijkte het op nummer 1 in de BRT Top 30. Ieder jaar rond Kerstmis wordt het singeltje opnieuw vanonder het stof gehaald, en in 2015 maakte Urbanus er zelfs een remake van.

Het nummer heeft alvast gemeen met Mariah Careys monsterhit dat het volgens Urbanus ook op een kwartier werd geschreven. Maar van een opbrengst zoals die van ‘All I Want For Christmas Is You’ kan Urbain alleen maar dromen. ‘Voor die twee of drie keer per jaar dat het gedraaid wordt... Meer dan enkele euro’s levert dat mij niet meer op’, zegt hij. ‘Dat liedje van Mariah Carey wordt over de hele wereld gedraaid, maar op mijn doorbraak in Amerika is het nog even wachten. (lacht) Al ben ik wel content dat het plaatje na al die jaren nog niet vergeten is.’