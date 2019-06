Kenners verklaren het succes van ‘The Voice’-winnaar Ibe: "Het uiterlijk van een bloemzak, maar zó uniek" Silke Denissen

13 juni 2019

00u00 0 Muziek Het gaat hard voor 'The Voice'-winnaar Ibe Wuyts (17). Zijn eerste single 'Table of Fools' wordt op zowat elke radiozender gedraaid en zijn concertagenda begint goed gevuld te raken met optredens op Rock Werchter en een razendsnel uitverkochte AB Club. Het lijkt misschien onverwacht snel te gaan voor de jonge muzikant, maar de muziekindustrie wist het al lang: "Hij heeft alles om écht groot te worden."

Een zangwedstrijd op tv winnen - of het nu 'The Voice', 'Idool' of 'X-Factor' is - is helaas geen garantie op succes. Integendeel, het rijtje met winnaars van de afgelopen jaren levert bedroevend weinig succesvolle carrières op. Toch ziet het ernaar uit dat Ibe Wuyts, de meest recente winnaar van 'The Voice', de ban zal kunnen breken. En ook de muziekindustrie is hoopvol gestemd over zijn toekomst. "Ik heb zelden meegemaakt dat ik tijdens het tv-programma zelf al dacht: Oh my god! Dit is magisch", vertelt Alain Claes, hoofd muziek van Qmusic en Joe. "Toen wist ik al dat hij potentieel had om écht groot te worden. Hij is authentiek, helemaal zichzelf en je hoort zijn passie voor de nummers die hij zingt." Dat vindt ook Adriaan Van Landschoot, muziekproducer en voormalige platenbaas. "Ibe heeft echt alles: een originele naam, een unieke stemkleur en een look die echt opvalt. Hij heeft het uiterlijk van een bloemzak, maar dat is net zijn imago, dat mag hij echt niet veranderen! Hij is zó uniek: je ziet hem één keer en daarna vergeet je hem nooit meer."

"Wat ik heel opmerkelijk vond, was dat Ibe me al heel vroeg in het proces kwam vragen of hij enkele nummers mocht opsturen", zegt zijn coach Koen Wauters. "Van een goed resultaat in de wedstrijd, laat staan van een overwinning, was toen nog lang geen sprake. Toen dacht ik al: Tiens, die schrijft zijn eigen songs en die is hier echt mee bezig. Die instelling en die aanpak spelen zeker mee in hoe hij nu zijn deelname aan het verzilveren is."

Ook op Studio Brussel

Ibes eerste single, 'Table of Fools', werd vrijwel meteen door radiostations opgepikt, van Studio Brussel - waar hij Catch Of The Day was - tot Joe en Qmusic. Joris Jonckheer, muzieksamensteller van Studio Brussel, hield Ibe al langer in de gaten. "Twee jaar geleden won hij een muziekwedstrijd bij ons, en sindsdien zijn we hem altijd blijven volgen. Zijn single is erg sterk en hoort perfect bij ons muziekprofiel. De muziek van andere winnaars paste misschien minder bij onze zender. We krijgen in ieder geval veel reacties op 'Table of Fools': de emotionaliteit en de oprechtheid spreken mensen aan. Ook het authentieke raakt een gevoelige snaar: hij doet alles zelf." Dat beaamt Alain Claes: "Dat hij zo snel een single kon uitbrengen, is uiteraard een troef. Maar dat het nummer daarnaast op verschillende playlists geprogrammeerd kan worden en zo goed van kwaliteit is, was onverwacht. In het verleden werden nummers vaak aangekocht of aangeboden aan die winnaars, maar je merkte dan wel dat ze een rolletje speelden. Bij Ibe is het echt: dat is hij zelf. En het nummer is heel straf, hé." Alleen Adriaan Van Landschoot toont zich kritisch: "Dat nummer is niet sterk genoeg, vind ik. Hij moet andere mensen nummers voor hem laten maken, songwriting is zijn enige zwakte."

Zeer snel

Maar wat maakt Ibe dan zo anders dan die andere winnaars? Zijn snelheid, aldus Sam Jaspers, directeur van Ultratop. "Wanneer je er een paar maanden over doet om met je debuut te komen, is een deel van het publiek je al vergeten. Bij Ibe is de aandacht nu nog erg groot." En dat vertaalt zich ook in de hitlijsten: 'Table of Fools' kwam vrijdag op de 27ste plaats binnen in de Ultratop, wat volgens Jaspers een goed resultaat is voor een lokale artiest. "En er is nog verbetering mogelijk, zeker wat de streaming betreft."

Tom De Man, die in 2014 'The Voice van Vlaanderen' won, heeft zijn eigen theorie over Ibes succes. "Hij wilde het gewoon heel erg graag", vertelt hij. "Bij mij was dat bijvoorbeeld minder. Ik ben erin gerold en ik ben blij dat ik heb meegedaan, maar ik wilde mijn carrière als leerkracht niet zomaar opgeven. Ik was 33 en durfde de sprong niet te wagen."

Rock Werchter

Iedereen is het erover eens: er is een grote toekomst weggelegd voor Ibe, te beginnen met dat optreden op Rock Werchter. "Dat wordt een heel belangrijk moment in het leven van zo'n artiest", klinkt het bij Joris Jonckheer. "Het is cool dat grote festivals hem een kans durven te geven. Ik heb er vertrouwen in dat hij zijn mannetje zal kunnen staan. Wanneer het talent er is, hoeft hij ook niet te wachten om op een podium te kruipen."