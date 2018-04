Kendrick Lamar wint als eerste rapper ooit Pulitzerprijs muziek HR

16 april 2018

22u08

Bron: Belga, Huffington Post 2 Muziek Hiphop-artiest Kendrick Lamar (30) heeft voor zijn album 'Damn' de Pulitzerprijs muziek gekregen . Die wordt uitgereikt sinds de jaren 40, maar het is de eerste keer dat die niet naar klassieke muziek of jazz gaat.

Hiphop-artiest Kendrick Lamar (30) is één van de beste en meest invloedrijke ­popartiesten van het moment, en het zet er naar uit dat hij dat nog jaren zal blijven. Hij bracht zijn album 'Damn' uit op 14 april 2017. Sommige critici loven Lamar als was hij de ­nieuwe James Brown, David Bowie of Prince. Lamar klinkt op elke plaat anders, en net zoals zijn legendarische voorgangers vernieuwt hij zichzelf keer op keer. Op zaterdag 18 augustus komt de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar naar Pukkelpop. In 2013 stond hij daar al eens op het hoofdpodium.

Twitter explodeerde zowat na het uitreiken van de Pulitzer. De reacties zijn unaniem lovend. "Historisch", klinkt het verschillende keren.

KENDRICK LAMAR WON A DAMN PULITZER. LEGEND. THE LITERARY GENIUS OF KENDRICK LAMAR STRIKES AGAIN!!!! REEsus Christ Superstar(@ ReeAmilcarScott) link

Congrats @kendricklamar on the Pulitzer!!!!!! Amazing and historic! cit96(@ cit96) link

Kendrick Lamar just won the pulitzer prize for DAMN and is the first rapper to ever do so…one of the BEST lyricist of all time tbh✊🏾 𝕡𝕣𝕚𝕟𝕔𝕖𝕤𝕤.(@ nothisissydney_) link

Enkele van de nummers op het album kan u hier beluisteren:

De Pulitzer Prize is de belangrijkste Amerikaanse prijs voor journalistiek, literatuur, theater en muziek. De onderscheiding wordt al sinds 1917 uitgereikt. Joseph Pulitzer, een Amerikaanse krantenmagnaat, stelde de prijs in.

Weinstein

Ook de drie journalisten die het seksschandaal rond filmproducent Harvey Weinstein aan het licht brachten met reportages in The New York Times en The New Yorker hebben een Pulitzer Prize gewonnen. Jodi Kantor, Megan Twohey en Ronan Farrow stonden met hun berichten in oktober 2017 aan de wieg van de #MeToo-beweging van slachtoffers van seksueel geweld. De krant 'New York Times' en het tijdschrift 'New Yorker' waren de eersten die schreven over het systeem van seksuele intimidatie dat de machtige filmbaas had opgezet. De berichtgeving over Weinstein leidde uiteindelijk tot de neergang van verschillende machtige mannen in Hollywood, politiek, media en technologie.

War on drugs

Het onderzoek van de Washington Post naar de Republikeinse kandidaat voor de senaat Roy Moore werd ook bekroond. De Post-journalisten ontdekten dat de Republikein verschillende vrouwen, de jongste amper 14, had betast. Reuters sleepte de Pulitzer voor Internationale Reportages in de wacht, voor het werk over de 'war on drugs' van de Filipijnse president Duterte.