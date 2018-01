Kendrick Lamar naar Pukkelpop? DBJ

31 januari 2018

15u29 0 Muziek Pukkelpop vindt dit jaar plaats van 15 tot en met 18 augustus. Namen zijn nog niet bekend gemaakt, maar als je weet dat veel van de artiesten ook ieder jaar naar Lowlands komen, kan je al een beeld beginnen vormen van de line-up. Voor het Nederlandse festival zijn immers wél al wel heel wat namen bekend gemaakt, waaronder Kendrick Lamar, The War on Drugs en Gorillaz.

Lowlands vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 19 augustus, op ongeveer dezelfde dagen dus als Pukkelpop. De affiche komt dan ook ieder jaar min of meer met elkaar overeen. Vorig jaar stonden onder meer The XX, Solange, Mumford and Sons en Bastille bovenaan de affiches van beide festivals.

Namen die dit jaar hebben bevestigd op Lowlands zijn niet van de minsten. Onder meer Kendrick Lamar, Gorillaz, The War on Drugs en Dua Lipa bevestigden hun komst naar het Nederlandse Biddinghuizen al. De kans dat minstens een van deze kleppers ook naar Kiewit komt, is dus behoorlijk groot.

Op de Nederlandse affiche staan verder Gavin James, Rag'n'Bone Man, Spinvis, Stormzy, Bonobo, Dropkick Murphys, Fatima Yamaha en Grizzly Bear. Op de website van Pukkelpop kan je voorlopig nog je favoriete drie artiesten doorgeven.