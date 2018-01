Kendrick Lamar mag soundtrack 'Black Panther' maken MVO

Kendrick Lamar produceert de soundtrack van de nieuwe Marvel-film Black Panther. Het album gaat volgens een verklaring van de muzikant en de filmstudio "liedjes uit en geïnspireerd door de film" bevatten.

Bij de bekendmaking bracht Kendrick meteen een nieuw nummer uit dat op de soundtrack komt te staan, 'All The Stars'. Het liedje is een samenwerking met SZA.

Volgens Collider werd de muzikant binnengehaald op speciaal verzoek van regisseur Ryan Coogler, die eerder de film Creed maakte. De bewondering van Ryan voor Kendrick blijkt wederzijds. "Alles aan Black Panther is geweldig, van de cast tot aan de regisseur", zegt de rapper in een verklaring. "Ik voel me vereerd dat mijn kennis over het produceren van geluid en het schrijven van muziek mag bijdragen aan de visie van Ryan en Marvel."