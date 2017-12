Kendrick Lamar: "Ik zag een UFO en werd ontvoerd door aliens" DBJ

16u18

Bron: The Howard Stern Show 0 Amy Harris/Invision/AP Kendrick Lamar Muziek De 30-jarige rapper Kendrick Lamar beweert dat hij een UFO zag wanneer hij jonger was. Terwijl niemand hem ooit geloofde, blijft hij volhouden dat hij het 'bizarre moment' niet overdrijft.

"Niemand geloofde me toen en ook nu gelooft niemand me. Ik zou er waarschijnlijk ook gewoon niet over moeten praten, maar ik blijf bij mijn gedachte. Het was iets dat ik niet echt kan beschrijven omdat het klinkt alsof het eender wat zou kunnen geweest zijn. Het moment was echt surreal", vertelt de rapper in de radioshow 'The Howard Stern Show'.

Ontvoerd

Wanneer presentator Robin Quivers vraagt of hij ook ontvoerd werd door de bemanning van de UFO vertelt hij: "Waarschijnlijk wel, dat is ook waarom ik nu muziek maak. Wie weet, misschien gaven ze mij energie." De popster blijft er sindsdien ervan overtuigd dat er andere levensvormen zijn. "Zelfs mijn moeder gelooft me niet", voegde Kendrick eraan toe.

Hieronder kan je het fragment uit het radioprogramma herbeluisteren.