Kelly Clarkson kiest kant van Taylor Swift in Scooter Braun-schandaal

15 juli 2019

08u36 0 Muziek Taylor Swift heeft bijval gekregen van Kelly Clarkson in haar ruzie met Scooter Braun. Kelly gaf Taylor dit weekend via Twitter zelfs een idee om weer de controle over haar eigen muziek te krijgen.

Braun, die manager is van onder meer Justin Bieber en Kanye West, kocht begin deze maand een platenlabel en werd daarmee eigenaar van bijna alle muziek van Taylor, die de manager ervan beschuldigt haar al jarenlang te treiteren.

Kelly opperde: “Je zou al je liedjes waar je het origineel nu van kwijt bent opnieuw moeten opnemen, en er dan nieuwe hoesjes om doen en een extraatje erbij zodat fans niet langer de oude versies kopen.” De The Voice-coach voegde daaraan toe: “Ik zou al je nieuwe edities kopen, al was het alleen om een punt te maken.”

Het advies van Kelly was goedbedoeld, maar volgens Variety niet haalbaar. Vrijwel alle platenmaatschappijen zouden artiesten namelijk contractueel verbieden hun muziek in eigen beheer of elders opnieuw uit te brengen.