Keith Richards over Mick Jagger: “Ik houd 99% van de tijd van hem” SD

29 maart 2019

17u20

Bron: NME 0 Muziek Keith Richards (75) vertelt in een nieuw interview over de relatie met zijn The Rolling Stones-bandleden Charlie Watts (77) en Mick Jagger (75). “Mick weet wat ik bedoel, en hij zal hetzelfde over mij zeggen.”

Gitarist Keith Richards vertelde in The Sun over het nieuwe album van The Rolling Stones. “We zijn aan het album bezig”, vertelde hij. “De eerste stukjes zijn klaar, en ik kijk ernaar uit om eraan verder te werken na deze tournee. Charlie Watts is zo hard aan het spelen! Hij is gewoon geweldig. Het is onbeschrijfelijk om een drummer als Charlie Watts te vinden, die zo uitzonderlijk briljant is.”

Ook over zanger Mick Jagger had Richards wat te zeggen. “Ik kan Charlie nooit genoeg prijzen, en ik kan Mick Jagger 99% van de tijd prijzen”, zei hij. “Mick weet wat ik bedoel en hij zal hetzelfde over mij zeggen. Er gebeuren soms dingen tussen Mick en mij, want we zijn nu eenmaal twee jongens die samenwerken. Je hoort ook alleen maar over de occasionele ruzies. 99% van de tijd houd ik van hem.”

Frontman

Dertig jaar geleden bracht Richards zijn eerste solo-album ‘Talk Is Cheap' uit. Het deed hem met andere ogen naar Jagger kijken. “Het was de eerste keer dat ik vooraan stond”, vertelde hij. “Normaal gezien is dat Micks taak. Plots begreep ik beter wat het inhield om frontman te zijn. Ik begreep de druk. Mijn gevoelens naar Mick veranderen plots: ‘Ja man, ik begrijp het.’”

The Rolling Stones zijn momenteel op tournee in de Verenigde Staten en Canada. In april brengt de groep een nieuw compilatie-album ‘Honk’ uit. Daarop zullen ook enkele live-opnames staan.