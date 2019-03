Keith Flint overleden: 5 ultieme The Prodigy-nummers om door je boxen te laten knallen SD

04 maart 2019

13u30 2 Muziek Keith Flint, de frontman van The Prodigy, is op 49-jarige leeftijd uit het leven gestapt. Welke betere manier om de zanger, die bekendstaat voor zijn energieke live-optredens, te eren dan door zijn grootste hits nog eens luid door de boxen te laten knallen?

1. Smack My Bitch Up

Het nummer ‘Smack My Bitch Up’ werd in november 1997 uitgebracht en is opgebouwd rond een sample van de Amerikaanse hiphopgroep Ultramagnetic MCs. Hoewel het door de lezers van het Britse magazine Mixmag verkozen werd als de derde beste dance-track aller tijden, bracht het commercieel niet erg veel op. In 1998 vroegen de Beastie Boys aan The Prodigy om het nummer niet te spelen tijdens hun optreden op het Reading Festival, omdat ze het niet eens waren met de tekst.

2. Firestarter

‘Firestarter’ kwam een jaar eerder uit, in maart 1996. Het was al de tiende single van de Britse groep, en behaalde meteen de eerste plaats in de Britse hitlijsten. Ook in het buitenland deed het nummer het goed. In 2004 werd ‘Firestarter’ gecoverd door Gene Simmons van KISS en in 2012 door de Nederlandse groep De Staat, die op 30 juni op Rock Werchter spelen.

3. Voodoo People

‘Voodoo People’ kwam uit in september 1994. The Prodigy gebruikte enkele zinnen (“... the voodoo who do what you don’t dare do people ...”) uit ‘The Shalimar’, een nummer van dichter Gylan Kain. Die klaagde hen echter aan wegens onrechtmatig gebruik van zijn werk en eiste een compensatie. De belangrijkste riff in het nummer is gebaseerd op een sample van het Nirvana-nummer ‘Very Ape’, afkomstig van hun album ‘In Utero’.

4. Out of Space

Wie kent ‘Out of Space’ niet? Deze single werd in november 1992 uitgebracht door de Britse band en blijft heerlijk herkenbaar dankzij de samples uit het reggae-nummer ‘Chase The Devil’ van Max Romeo en ‘Critical Beatdown’ van Ultramagnetic MCs. Het is misschien wel het meest succesvolle nummer uit de vroege periode van The Prodigy, en dat is helemaal te danken aan het muzikale genie Liam Howlett, die verantwoordelijk is voor zowat alle muziek van de groep.

5. Timebomb Zone

Hun meest recente nummer, ‘Timebomb Zone’, werd uitgebracht in november 2018. Het is een single uit hun nieuwe album, ‘No Tourists’, dat lovend werd ontvangen. Dat album ging meteen naar de eerste plaats in de Britse hitlijsten, het zevende album van The Prodigy dat daarin slaagt.

