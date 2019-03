Keith Flint (49), de frontman van The Prodigy, stapt uit het leven AVH MVDB TT

04 maart 2019

12u30

Bron: Belga, ANP, Reuters 1 Muziek Keith Flint, de frontman van de iconische band The Prodigy, is overleden. Hij werd 49. Flint werd vandaag dood aangetroffen in zijn woning in het Engelse Essex, bevestigt de band. Flint stapte zelf uit het leven.

Hoewel de politie het overlijden niet als verdacht beschouwt, maakte Liam Howlett, het muzikale brein achter The Prodigy, op Instagram bekend dat Flint zich van het leven heeft beroofd.



“Het nieuws klopt. Ik kan niet geloven dat ik dit moet zeggen, maar onze broer Keith heeft dit weekend zelfmoord gepleegd. Ik ben in shock, kwaad, in de war en mijn hart is gebroken. Rust in vrede, broer.” The Prodigy noemt zijn frontman in een mededeling “een echte pionier, een innovator, een legende”.





Icoon

Flint is een van de meest iconische figuren uit de Britse muziekscène met zijn energieke live-optredens, zijn opvallende haar en tatoeages. In de jaren negentig brak hij met The Prodigy door met hits als Out of Space, Firestarter en Breathe. De singles van muzikaal brein Liam Howlett werden ook hier grote successen. De groep was headliner op Torhout-Werchter en Rock Werchter, Pukkelpop, Axion Beach en I Love Techno. In december stond de groep nog in Vorst-Nationaal.

The Prodigy kwam op 27 juli normaal naar Suikerrock in Tienen als deel van de promotietour van hun zevende en nieuwe album, ‘No Tourists’, dat eind vorig jaar uitkwam. Begin april zou de tour starten in Colombia en Oostenrijk. De groep was ook een van de headliners op het Nederlandse muziekfestival Lowlands, medio augustus.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.