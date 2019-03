Keith Flint (49), de frontman van The Prodigy, dood aangetroffen thuis avh - mvdb

04 maart 2019

12u30 0 Muziek Keith Flint, de frontman van de iconische band The Prodigy, is overleden. Hij werd 49. Flint werd vandaag dood aangetroffen in zijn woning in het Engelse Essex, melden Britse media op basis van de politie.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De politie heeft Flint in ieder geval niet onder verdachte omstandigheden aangetroffen.

Flint is een van de meest iconische figuren uit de Britse muziekscène met zijn energieke live-optredens, zijn opvallende haar en tatoeages. In de jaren negentig brak hij met The Prodigy door met hits als Out of Space, Firestarter en Breathe. De singles werden ook hier grote successen. De groep was headliner op Torhout-Werchter en Rock Werchter, Pukkelpop, Axion Beach en I Love Techno.