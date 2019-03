Keith Flint (1969-2019) was een kruising tussen een duivel, een rave-pitbull en een futuristische Johnny Rotten Menno Pot

04 maart 2019

15u26

Bron: de Volkskrant 0 Muziek Keith Flint (49), zanger en boegbeeld van de Engelse groep The Prodigy, is deze ochtend dood aangetroffen in zijn huis in Dunmow, in het Engelse graafschap Essex. Hij heeft een eind aan zijn leven gemaakt.

De politie kreeg een melding van iemand die zei zich “zorgen te maken over het welzijn van een man”. Die man bleek Flint te zijn. De politie onderzoekt de zaak, maar liet maandag weten het sterfgeval “niet als verdacht te beschouwen”.

Liam Howlett van The Prodigy schreef op Instagram: “Ik kan niet geloven dat ik dit zeg, maar onze broeder Keith heeft zich dit weekend van het leven beroofd.”

Duivelshoorntjes

Met Flint verliest de Britse popmuziek een van zijn markantste frontmannen, al mat hij zich pas in 1996 het uiterlijk aan dat een icoon van hem maakte. Met zijn duivelachtige voorkomen, make-up en felgekleurde stekelhaar (niet zelden gestileerd in de vorm van duivelshoorntjes) was hij beeldbepalend voor The Prodigy en de Britse popmuziek van de late jaren negentig.

The Prodigy ontstond in 1989 in Braintree, kort na de grote doorbraak van de housemuziek, als het elektronische project van toetsenman en songschrijver Liam Howlett. Keith Flint, die er toen nog conventioneel uitzag, trad al snel toe, aanvankelijk als danser. Rapper en vocalist Maxim completeerde de driemanskern van de groep.

Succes hadden ze, zeker in Groot-Brittannië, vrijwel direct: debuutsingle Charly (1991) bereikte de topdrie, debuutalbum Experience (1992) werd een klassieker. The Prodigy maakte elektronische ravemuziek met vervormde stemmetjes en ratelende ritmen uit de drum ‘n’ bass. In Groot-Brittannië was “Everybody in the Place” de grootste vroege hit.

Rockpubliek

Met het album Music For The Jilted Generation (1994) werd The Prodigy een van de elektronische groepen die een rockpubliek voor zich wonnen, zoals ook Underworld, Orbital en The Chemical Brothers dat deden. Met dat laatste duo vormde The Prodigy de voorhoede van de big beat: dance met rockintensiteit en beats als explosies.

Waar elektronische groepen nog weleens de kritiek kregen dat ze op het podium zo statisch waren, had The Prodigy Keith Flint, die in 1996 naast danser ook zanger werd (al blafte hij vooral). Toen onderging hij zijn metamorfose. Hij werd een kruising tussen een duivel, een rave-pitbull en een futuristische Johnny Rotten. Achter zijn intimiderende uiterlijk ging overigens een zachtaardige man schuil.

Zijn nieuwe imago sloot perfect aan bij de nieuwe singles, die de grootste Prodigy-hits zouden worden: “Firestarter” en “Breathe” (1996), in 1997 gevolgd door “Smack My Bitch Up”, dat vergezeld ging van een beruchte, gewelddadige videoclip. De hits kwamen samen op het het album The Fat of the Land (1997), dat de piek van The Prodigy’s roem markeert: beats als een artilleriebeschieting, Flint die bijtende tekstflarden uitspuugt.

Agressieve sound

De band leek rond 2000 te zijn gestopt, maar keerde in 2004 terug. Op de vier albums die sindsdien verschenen (No Tourists was in 2018 het laatste) bleef The Prodigy de agressieve sound van de succesjaren trouw. De zalen bleven voor ze volstromen, maar hits van het kaliber “Firestarter” en “Smack My Bitch Up” kwamen er niet meer bij.

Of Flints dood het einde van The Prodigy betekent? De kans lijkt groot. Liam Howlett zal zich er nog wel over uitlaten. Nu wil hij alleen kwijt dat hij hij “in shock, boos en verward” is. “Mijn hart is gebroken.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.