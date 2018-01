Kaye Styles verrast met nieuwe song: "Waarom in het Nederlands? Omdat ik Nederlands spreek"



24 januari 2018

06u00

Muziek Vlaanderen heeft eindelijk zijn eigen 'Boef'. Maar dan zonder de controverse. Temidden van de hitlijsten vol Nederpop, mengt Kaye Styles zich nu in de debatten. In het Nederlands en met een lied dat uitnodigt tot feesten. "In Brusselse nachtclubs dansen Franstaligen elke avond op Nederlandstalige songs."

“Ik wil met je dansen… Ik wil lekker met je dansen…” Het klinkt vreemd uit zijn mond, maar het is wel degelijk Kaye Styles. De ster van ‘Prison Break Anthem’ doet het voortaan in het Nederlands en dat is op zijn minst verrassend. “Mischien wel,” klinkt het in een loungebar op de Avenue Louise waar de rapper gisteren zijn nieuwe clip inblikte. “Maar ergens ook niet. Niet zo lang geleden zat ik samen met mijn producer en toen groeide het idee om eens iets anders te proberen. Dat hebben we dan ook gedaan.”