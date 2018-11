Katy Perry stoot Taylor Swift van troon als best betaalde muzikante: 83 miljoen euro op een jaar tijd LVA

21 november 2018

02u51

Bron: ANP/BuzzE 0 Muziek Taylor Swift is van de troon gestoten als best betaalde muzikante. Katy Perry is de nieuwe nummer 1 in het jaarlijkse lijstje van Forbes.

In de periode van juni 2017 tot juni 2018 verdiende Katy 83 miljoen dollar, drie miljoen meer dan Taylor Swift. Op de derde plaats in de top tien staat Beyoncé, die 60 miljoen dollar binnen harkte. Forbes stipt daarbij aan dat de inkomsten van de On The Run-toer die de zangeres en echtgenoot Jay Z deze zomer deden, volledig buiten de gemeten periode vallen. Het blad vermoedt dat Beyoncé daardoor komend jaar stijgt op de lijst.

De nummers vier tot en met tien van best betaalde vrouwelijke muzikanten worden ingenomen door Pink (52 miljoen dollar), Lady Gaga (50 miljoen), Jennifer Lopez (47 miljoen), Rihanna (37.5 miljoen), Helene Fischer (32 miljoen), Celine Dion (31 miljoen) en Britney Spears (30).