Katy Perry moet 2,5 miljoen euro ophoesten in plagiaatzaak

02 augustus 2019

07u29

Bron: ANP 2 Muziek Katy Perry (34), haar mede-schrijvers en platenmaatschappij moeten 2,5 miljoen euro betalen voor de plagiaat die ze pleegden met het nummer ‘Dark Horse’ uit 2013. Dat heeft een jury beslist.

Volgens Marcus Gray was het klaar en duidelijk dat Katy Perry en haar team de beat uit zijn christelijke rapsong ‘Joyful Noise’ gestolen hadden. Hij meende ook dat zijn goede christelijke reputatie hierdoor naar de knoppen is gegaan en zocht gerechtigheid. De rechtszaak liep vijf jaar, omdat Gray het meerdere malen moest opnemen tegen de advocaten van Perry en de platenmaatschappij. Nadat eerder deze week Gray al gelijk had gekregen van de rechter dat er wel degelijk sprake is van plagiaat, moest de jury zich enkel nog over de hoogte van de schadevergoeding buigen. Nu is dus ook beslist dat de drie partijen - Katy Perry, haar mede-schrijvers en haar platenmaatschappij - gezamenlijk 2,5 miljoen euro moeten neertellen. Een half miljoen daarvan komt voor Perry’s rekening.