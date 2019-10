Katy Perry in hoger beroep in plagiaatzaak ‘Dark Horse’ SDE

11 oktober 2019

18u41

Muziek Katy Perry gaat zoals verwacht in beroep tegen haar veroordeling in de 'Dark Horse'-rechtszaak. Deze zomer bepaalde een jury dat een beat uit dat nummer van de Amerikaanse zangeres, gestolen werd uit de christelijke rapsong 'Joyful Noise' van Marcus Gray. Katy, haar medeschrijvers en platenlabel moesten samen 2,5 miljoen dollar schadevergoeding betalen.

Katy Perry tekende dus protest aan bij een rechtbank in Californië en het Amerikaanse muziekblad Billboard kon de rechtbankdocumenten inkijken. Haar advocaten herhalen daarin de argumenten die ze ook al tijdens de rechtszaak naar voren brachten. Zo beargumenteren ze dat de overeenkomsten tussen de twee nummers erg klein zijn, dat de beat waarover het gaat niet auteursrechtelijk beschermd is en dat niet aangetoond is dat de schrijvers van ‘Dark Horse' Marcus Grays ‘Joyful Noise’ hebben gehoord voordat ze Katy’s hit uit 2013 maakten.

Daarnaast geven de advocaten ook aan dat het onmogelijk is om te bepalen welk deel van de opbrengst van ‘Dark Horse’ toekomt aan de makers van ‘Joyful Noise’, zoals de jury probeerde: “Geen enkele juridisch voldoende bewijskrachtige basis ondersteunt de conclusie van de jury dat 22,5% van de nettowinst van elke beklaagde toe te schrijven was aan het gebruik van de muzikale compositie uit ‘Joyful Noise’", klinkt het. En als laatste plaatsen ze vraagtekens bij een getuige: musicoloog Todd Tecker zou een "ongepaste en zeer nadelige getuigenis" hebben afgelegd.

Katy en haar collega's vragen dus om het eerdere vonnis te vernietigen, de rechtszaak over te doen en/of het bedrag van de opgelegde schadevergoeding aanzienlijk te verlagen. Een advocaat van Gray laat Billboard weten zich met hand en tand te verzetten tegen het hoger beroep. "Wij blijven vechten voor de rechten van onze klanten.”