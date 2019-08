Kato & Tom Dice willen met nieuw nummer tegenslagen vergeten: "Voortaan kiezen we zélf voor ons geluk" JOBG

24 augustus 2019

00u00 3 Muziek Hij voelt nog steeds de nasleep van financiële oplichting, zij heeft nooit een warme thuis gekend. In een video bij hun nieuwste nummer 'On My Way' praten Kato Callebaut (27) en Tom Dice (29) - samen The Starlings - eerlijk over de ellende na hun succes bij 'X-Factor' en 'Idool'. "We kiezen nu voor ons eigen geluk, én elkaar."

Anderhalf jaar geleden vonden Tom en Kato de liefde bij elkaar en begin dit jaar besloten ze ook op het podium als duo - The Starlings - verder te gaan. Drie singles later vinden ze de tijd rijp om hun ziel bloot te leggen aan de fans. "We kenden elkaar natuurlijk al jaren, maar voor we elkaar écht gevonden hebben, waren we allebei ongelukkig", vertellen Tom en Kato in een filmpje dat bij hun nieuwe single 'On My Way' hoort. "Ik kom uit een groot gezin van zeven kinderen, maar wel een ongelukkig nest", vertelt Kato. "Mijn ouders pasten niet bij elkaar en dat maakte niet alleen hen, maar ook ons heel ongelukkig. Ik heb nooit een echt thuisgevoel gekend en dat maakte mij heel onzeker." De ouders van Kato waren bovendien aan het scheiden toen zij in 2011 de pannen van het dak zong in 'Idool' en er als tweede eindigde. "Zelf zie ik op die filmpjes dat ik het niet gemakkelijk had, maar de mensen hebben daar nooit iets van gemerkt. Ik kon die gevoelens heel goed blokkeren en mijn liefde voor muziek laten primeren, blijkbaar."

Bagger op sociale media

Tom kreeg dan weer met andere tegenslagen af te rekenen. Twee jaar nadat hij in 2008 tweede werd in 'X-Factor', mocht hij met zijn gitaar ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Oslo, waar hij zesde werd. "Nog altijd één van mijn mooiste herinneringen", zegt hij. Zijn carrière was vertrokken. "Helaas met een foute entourage. Mijn toenmalig platenlabel, van onder anderen Maurice Engelen - met hem heb ik nooit een probleem gehad, laat dat duidelijk zijn - had een crowdfunding opgestart voor mijn muziek. Fans konden geld betalen, maar kregen geen antwoord. Er zijn grote financiële fouten gebeurd waarvan ik niks wist en waar ik dus ook niets aan kon doen. Maar mijn naam werd er wel voor gebruikt", vertelt Tom. "Ik kreeg zoveel bagger over me heen op sociale media: ik durfde mijn appartement niet eens meer buiten te komen. Van het ene op het andere moment was ik ongelukkig en onzeker."

Tot op vandaag wordt Tom nog achtervolgd door dat financieel geschil uit 2013. "Er loopt nog een onderzoek, waar ik het antwoord nog niet van ken. Maar dat komt ooit nog wel. Alleen laat ik mijn slaap daar nu niet meer voor. Ik heb geleerd uit het verleden." Net zoals Kato. "We zijn niet meer naïef zoals een kleine tien jaar geleden. Wij staan heel stevig in onze schoenen. Nu werken we enkel nog samen met mensen die we graag zien", zegt ze. "Mensen die privé niks van ons verlangen, maar puur professioneel zijn en even enthousiast en positief als wij", aldus Tom. Op termijn komt er zelfs een album aan. "Maar eerst nog wat losse singles zodat de mensen The Starlings nóg beter leren kennen."

Nooit ruzie

"Nu zijn we een gelukkig koppel dat dezelfde passie voor muziek deelt. Het samenwerken lukt trouwens fantastisch. Ruzies hebben we nog nooit gehad", lachen ze. "We willen eerlijk vertellen waarom we 'onze eigen weg' volgen. Wat er gebeurd is in het verleden en hoe wij onze lessen daaruit getrokken hebben. Er kunnen slechte reacties op komen, maar dat kan op alles wat je doet. We willen in de eerste plaats een positieve boodschap brengen."

'On My Way' is nu uit. Het nummer is te beluisteren op Spotify en iTunes.