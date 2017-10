Kathleen Aerts komt met nieuwe single MVO

Kathleen Aerts (39) is terug van weggeweest. Samen met dj Regi Penxten trok ze de studio in om een nummer op te nemen voor de nieuwe F.C. De Kampioenen film: 'F.C. De Kampioenen 3 - Forever', vernemen we bij ingewijden. Haar laatste single dateert van 2013, en de laatste jaren kennen we de ex-blonde van K3 vooral als schrijfster. Zo bracht ze in 2015 het boek 'Voor Altijd Mijn Mama' uit, waarin ze openhartig vertelt over de jongdementie van haar moeder.

Kathleen is niet de enige die in de nabije toekomst met een nieuwe plaat zal komen. Ook Niels Destadsbader staat op het punt een nieuw nummer op te nemen, na het succes van 'He Pa'.