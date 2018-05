Kate Ryan, Sylver en Lasgo trappen Belgisch dance-feestje af in Madrid EDA

06 mei 2018

16u33 0 Muziek Zaterdag werd in Madrid de aftrap gegeven van 'Love The Tuenties', een vijfdelige tour waarbij maar liefst 9 Belgische dance-acts de komende maanden het podium zullen delen. De openingsavond was een schot in de roos.

Niet 1 keer maar wel 5 keer zullen Sylver, Kate Ryan, Ian Van Dahl, Lasgo, Jessy, Dee Dee, La Luna, Orion Too Feat. Caitlin en Anneke van Hooff (TLD) er de komende maanden samen het podium delen.

De openingsavond op zaterdag was alvast een schot in de roos. Maar liefst 20.000 muziekliefhebbers - het evenement was volledig uitverkocht - genoten van de optredens in het Wizink Center in Madrid. Achteraf was er een afterparty voor maar liefst 6.000 aanwezigen in de grootste club van Madrid.

Sylver, Kate Ryan, Ian Van Dahl, Lasgo, Jessy, Dee Dee, La Luna, Orion Too Feat. Caitlin en TLD zijn stuk voor stuk Belgische top 10 dance acts uit de jaren 90 die boekingsaanvragen uit alle uithoeken van de wereld ontvangen. Van Groot-Britannië over de Verenigde Staten tot Polen, Spanje, Israël en Duitsland.

Dat ze allen nog eens op 1 podium stonden dateert ondertussen van 17 jaar geleden. Dat de artiesten daarvoor naar Spanje moeten is mooi meegenomen. Stiekem hopen ze dat één of andere organisator het lef heeft om deze acts allemaal samen ook bij ons te programmeren.

Na Madrid volgen er nog gelijkaardige shows in Bilbao, Valencia, Barcelona en Zaragoza.