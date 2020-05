Kate Ryan schept eindelijk duidelijkheid over Songfestival-mysterie: “Ik was de zangeres van Day One” SDE

02 mei 2020

15u00

02 mei 2020

Wie in 2014 naar de preselectie voor het Songfestival keek, herinnert zich waarschijnlijk de mysterieuze groep Day One nog. Wie de muzikanten waren, werd met maskers vakkundig verborgen. De naam van Kate Ryan (39) deed lange tijd de ronde, maar zij ontkende steeds. Tot nu. Op Instagram en Qmusic heeft ze toegegeven dat zij de zangeres was van de groep.

Dat Kate Ryan de frontvrouw van Day One zou zijn, heeft ze zelf altijd ontkend. Zo zou ze op het moment van de opnames in Rusland gezeten hebben voor de Olympische Winterspelen. Pat Krimson nam met z'n 2 Fabiola datzelfde jaar deel aan de preselecties voor het Songfestival. Hij vertelde aan onze krant dat Kate wel degelijk de vermomde zangeres was.

Kate bleef steeds ontkennen, tot ze eerder deze week een subtiele hint op haar Instagram Stories zette. Ze deelde een foto van de frontvrouw van Day One - gezicht nog steeds bedekt - met het bijschrift: “Zal ik terug zo eentje maken, maar dan met de mond bedekt?” Daarmee verwijst ze naar het masker van de vrouw, en lijkt ze meteen toe te geven dat zij wel degelijk onder de zwarte pruik zat.

Extra bevestiging kwam er toen de website Songfestival.be bij de foto schreef: “Kate Ryan vertelt eindelijk over ‘Eurosong 2014'. Ze WAS de mysterieuze zangeres van Day One.” Kate zelf deelde dié foto dan weer op haar eigen Instagram-pagina. Daarna gaf ze letterlijk toe op radiozender Qmusic en in haar Stories dat ze daadwerkelijk de zangeres van Day One was. Het mysterie is dus eindelijk definitief opgehelderd.

