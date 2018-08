Kate Ryan is helemaal klaar voor comeback: "Ik moet van nul herbeginnen, maar dat is niet erg"



Jan Ruysbergh

02 augustus 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Muziek "Als liefdespartner van een BV sta je aan de zijlijn, maar nu heb ik een man die daarmee om kan", zegt Kate Ryan (38). De Kempense zangeres - echte naam: Katrien Verbeeck - is terug. Sterker en gelukkiger dan ooit, want eindelijk zijn haar carrière en privéleven perfect in balans. Ze wil dan ook minder als Kate en meer als Katrien naar buiten komen, vertelt ze deze week in Dag Allemaal.

"Barbecueën, zalig!", lacht Kate Ryan wanneer we haar aan tafel uitnodigen. "Ik ben een buitenmens. In openlucht smaakt eten ook zoveel lekkerder". Ze geniet van deze spaarzame vrije momenten, want vergis u niet: in Vlaanderen mag het dan al even betrekkelijk stil zijn rond Kate, in het buitenland - en dan meer bepaald Polen en Spanje - is ze een veelgevraagde ster. Te danken aan haar Songfestivalnummer ‘Je t’adore’- met befaamde kniezwengel, weet u nog? - dat in alle Europese landen werd uitgebracht. Na de zomer wil Kate haar muzikale pijlen ook weer op het Vlaamse publiek richten. Met in september een nieuwe single, en op 16 februari staat ze met haar liveband en nieuwe show ‘80 was machtig’ in het Oostendse Kursaal. Daarin brengt ze haar favoriete eightiescovers van kleppers als George Michael en Michael Jackson en natuurlijk haar grote hit ‘Désenchantée’.

Voor de start van haar Europese tournee, tot eind november goed voor vijftien shows, mocht Dag Allemaal haar tijdens een gezellige barbecue eerst nog enkele dilemma’s voorschotelen.

Een Internationale carrière of gezin?

‘Da’s een moeilijke. Veel mensen denken dat ik niets meer doe, maar ik ben achter de schermen altijd druk bezig geweest. Nieuwe liedjes schrijven, optredens in het buitenland...’

Maar je verdween wel uit de spotlights.

Bewust. Ik moest even herbronnen. Mij opnieuw focussen op mijn muziek, omdat ik iets wou doen wat mij na aan het hart ligt. De voorbije jaren was ik altijd maar aan het zoeken naar een nieuwe stijl. Wilde ik dance? En moest ik nu in het Frans of in het Engels zingen? Of in ’t Nederlands, want dat ligt me ook.

Na ‘Liefde Voor Muziek’ zijn je liedjes veel puurder geworden.

(knikt) Ja, door dat programma en de vele filosofische gesprekken met Slongske heb ik nieuwe inzichten gekregen. Ik kreeg er wel een klop van. Ben ik goed bezig? Is dit wat ik wil? Ik vond er geen antwoord op. Tot ik het gewoon losliet. Nu begin ik piano te spelen en zie wel wat eruit komt. Rock, pop, dance, r&b… het maakt niet uit. En dat is bevrijdend. Ik moet van nul herbeginnen, maar dat vind ik niet erg.

Krijg je steun van je vriend?

