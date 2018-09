Katarina van 'The Voice Kids' heeft platencontract beet Redactie

06 september 2018

00u00 0 Muziek De winnares van 'The Voice Kids 2017', Katarina Pohlodkova, heeft een platendeal bij Universal.

De 14-jarige Gentse zangeres wist vorig jaar iedereen te bekoren met haar toonvaste stem en krachtige uithalen en won in het team van Josje. Ze kreeg een studiebeurs van 10.000 euro en mocht haar eerste single opnemen. Die single laat ze volgende week vrijdag, op 14 september, los op de wereld. Dat is op dezelfde dag als de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van 'The Voice Kids' op VTM. Er komt ook nog een videoclip aan, die is gemaakt door haar 15-jarige neef.