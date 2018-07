Kassa kassa voor Vlaamse schlagerzangers: dé slokoppen zijn De Romeo’s en Laura Lynn Frederik Velghe

10 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Muziek De zomer, da’s heerlijk barbecueën, plonsen in ’t water, voetbal op groot scherm en... oer-Vlaamse dorpsfestivals. Elke gemeente heeft wel z’n eigen artiestennamiddag, en daar slaan flink wat artiesten munt uit. Al werken anderen dan weer ferm onder de prijs om toch maar aan de bak te komen. Dag Allemaal snorden de cijfers voor u op.

Weinig Vlaamse artiesten denken tijdens de maanden juli en ­augustus aan een gezinsvakantie. Voor hen is dit dé belangrijkste periode van het jaar, 62 dagen lang, met elke dag wel ergens een festival waar hun naam niet zou misstaan op de artiestenlijst. Maar de plaatsen zijn beperkt. Hoe verloopt de concurrentiestrijd tussen de grote namen? Wie verdient het meest? Maar ook: wie dreigt uit de boot te vallen?

Geen reden tot paniek

Een blik op de agenda van enkele van onze bekendste artiesten toont alvast dat er bij hen absoluut geen reden is tot paniek. Zo staat David Vandyck 36 keer op een podium in juli en augustus, mede dankzij z’n vaste optredens in de ‘Zomershow’ van Kusttheater ’t Colisée in Blankenberge. Kostprijs voor zo’n optreden van David? 1.295 euro, zonder begeleiding van een liveband.

Daarmee behoort David tot de goedkopere acts in Vlaanderen. Bart Kaëll bijvoorbeeld vraagt 2.610 euro voor elk van z’n 26 optredens deze zomer. Chris–toff vroeg enkele jaren geleden zelfs 6.500 euro (zomerprijzen op aanvraag, nvdr), en heeft nu 20 geboekte optredens. Willy Sommers factureert al enkele jaren iets meer dan 3.000 euro, maal 27 voor hem. En Laura Lynn boert ook goed. Meer dan veertig optredens heeft ze, en daar vraagt Laura telkens 2.250 euro voor.

