Karolien Debecker verhuist naar Radio 2 SDE

01 september 2020

12u54 0 Muziek Radiomaakster Karolien Debecker (41) kruipt dit najaar achter de microfoon bij Radio 2. De presentatrice laat daarmee na zo'n twee jaar Radio 1 achter zich.

Dit najaar zal Karolien Debecker aan de slag gaan bij Radio 2. Wat precies haar rol zal zijn is nog onduidelijk. Details over concrete plannen volgen later, klinkt het. Vermoedelijk zal ze opnieuw luisteraars een platform gaan geven, iets wat ze al bij MNM (‘Generation M’) en Radio 1 (‘Bij Debecker’) deed. “Toen Radio 2 met een eerste idee kwam aankloppen, heb ik niet lang getwijfeld”, zegt de presentatrice. “Radio maken voor de grootste zender van Vlaanderen, die impact is niet te onderschatten. Maar ik kreeg vooral zin om te sleutelen aan een project dat me helemaal ligt, in een team van zeer ervaren radiomakers.”

Ook Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2) is enthousiast met de nieuwe aanwinst. “Dit najaar zal Karolien meewerken om een radioprogramma en leuke online projecten vorm te geven. En als je Karolien kent, dan zal interactie nooit veraf zijn. Karolien praat graag en luistert nog beter. Ik apprecieer haar natuurlijke manier van presenteren waarbij ze luisteraars meeneemt in alles wat ze doet op radio. Kortom: een aanwinst voor Radio 2!”

In 2018 maakte Debecker de overstap van MNM naar Radio 1, waar ze het ochtendprogramma ‘Bij Debecker’ presenteerde, maar dat bleek moeilijk te combineren met haar gezinsleven. Het avondprogramma ‘Dwars’ had daar aanvankelijk de oplossing voor moeten bieden, maar de plannen daarvoor werden opgeborgen. Daarom begon ze uiteindelijk met het programma ‘Achter De Feiten’ dat ze van dinsdag tot donderdag presenteerde.