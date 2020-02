Karen Damen werkt aan nieuwe plaat: “Deze keer zonder camera’s” Redactie

11 februari 2020

06u00

Bron: Story 1 Muziek Coach in The Voice Senior, deelneemster aan Liefde voor Muziek, actrice in #LikeMe en vanaf volgende week soapster in Familie. Like it or not, Karen Damen (45) is de komende tijd niet weg te denken van het tv-scherm. En dan werkt ze ook nog eens aan een nieuwe plaat. Drukke tijden dus, maar allemaal onder het toeziende oog van haar man(ager) Antony. “Hij waakt erover dat ik niet weer op alles ‘ja’ zeg”, vertelde Karen aan Story.

Later dit voorjaar ben is Karen te zien in Liefde voor Muziek. “Nummers van andere artiesten op je eigen manier brengen: fantastisch!” Dat brengt haar meteen bij haar volgende muzikale hoofdstuk. “Ik werk overigens ook aan een nieuwe plaat, dit keer zonder camera’s of deadline (VIER volgde Karen bij het totstandkomen van haar eerste solo-album, red.). Pas als ik het gevoel heb dat ik mijn nieuwe liedjes op de wereld mag loslaten, doe ik dat.”

Damen heeft het dus erg druk, want ze staat ook op de set van Familie, #LikeMe en The Voice Senior. “Opdrachten die samenvallen is eigen aan het wereldje. Maar na een sabbatperiode van een half jaar om wat te rusten, zit ik weer vol energie. Nu, drukker dan dit moet het ook niet worden. Antony heeft me al gewaarschuwd dat ik moet opletten om weer niet op alles ‘ja’ te zeggen. Anders lig ik binnen een paar maanden weer in de lappenmand.”