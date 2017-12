Karen Damen geeft eerste noten van nieuwe soloplaat prijs TK

07u17

Bron: VIER

Dat Karen Damen in 2018 haar grote droom waarmaakt en haar eerste soloplaat uitbrengt (inclusief een concert in de Lotto Arena), is geen geheim meer. Hoe die plaat precies zal klinken, daar deed ze wel geheimzinnig over. Tot vandaag, want in een promofilmpje voor haar optreden licht ze een eerste tipje van de sluier op. En het moet gezegd: het klinkt helemaal niet slecht.

Karen zal de komende tijd nog meer materiaal prijsgeven. Het volledige album zal begin maart in de rekken liggen.

VIER Karen Damen soloplaat