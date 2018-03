Karen Damen brengt cover van Amy Macdonald MVO

07 maart 2018

14u00 2

Het optreden van Karen Damen komt steeds dichterbij. Nog tien dagen en de playlist moet volledig zijn. "We moeten nog wat nummers uitkiezen om te spelen naast de tien nummers van op mijn eigen plaat", legt Karen uit. "Want de mensen hebben immers een ticket gekocht en je kan ze niet na tien nummers terug naar huis sturen." Eén van die liedjes is een integere cover van de Britse zangeres Amy MacDonald.