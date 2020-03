Karen Damen bijt op 30 maart de spits af in 'Liefde Voor Muziek’ SDE

18 maart 2020

10u27 0 Muziek Het nieuwe seizoen van ‘Liefde Voor Muziek’ gaat op 30 maart van start. De eerste aflevering zal rond Karen Damen (45) draaien.

Ook dit jaar trokken enkele Vlaamse en Nederlandse muzikanten zich terug in een villa in het zonnige Spanje om elkaars nummers onder handen te nemen. André Hazes, Regi, Karen Damen, Gene Thomas, Sean Dhondt, Peter Van Laet van Mama’s Jasje en Tom Dice & Kato Callebaut van The Starlings gingen de uitdaging aan. Het resultaat daarvan is vanaf maandag 30 maart op VTM te zien.

In de eerste aflevering staat Karen Damen centraal, en daar zijn de anderen maar wat blij mee. Zo laat André Hazes weten: “De allereerste single die ik in mijn leven kocht, was ‘Oya Lélé’. Dat is echt geen grapje! En Karen was mijn eerste liefde.” Benieuwd dus welke covers ze uit hun mouw zullen schudden.

‘Liefde voor muziek’, vanaf maandag 30 maart om 20.35 uur op VTM

