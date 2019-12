Kapitein Winokio voor de tiende keer in AB: “Je moet dit echt zien om te geloven” Isabelle Deridder

28 december 2019

10u00 0 Muziek Vrolijke liedjes, knotsgekke personages en een podium waarop een rubberboot en een stuurwiel de boventoon voeren. De Brusselse AB vormt dit weekend al voor de tiende keer het decor voor de Berenconcerten van Kapitein Winokio. “En dat voor iemand die kindermuziek maakt”

Het podium van AB is doorgaans al flink volgestouwd met instrumenten en de bijhorende muzikanten, maar Kapitein Winokio doet er met plezier nog een schepje bovenop. Met de hulp van allerlei hebbedingetjes wordt de bühne immers volledig omgetoverd tot het dek van een indrukwekkend schip. “Je moet dit echt zien om het te geloven”, fluistert Dimitri Leue, die de concertreeks regisseert, ons toe voor de repetities beginnen. “De magie van Kapitein Winokio snap je pas als je hen live aan het werk hebt gezien.”

Daar lijkt alvast geen letter van gelogen. Wat we precies mochten aanschouwen kunnen we uiteraard nog niet verklappen. Maar dat de kampioenen - zoals Kapitein Winokio zijn publiek steevast aanspreekt - gaan genieten, is wel duidelijk. Zo waren we - met dank aan Stefaan Degand en Jean Blaute als pianoverhuizers - niet alleen getuige van een portie slapstick, we zagen ook hoe een volwassen man met kapiteinspet in alle ernst een dialoog voert met een vrouw die verkleed is als een kat.

Het klinkt een tikkeltje absurd, maar het blijkt een van de elementen te zijn die van Kapitein Winokio een fenomeen maken waar zowel kinderen als ouders van kunnen genieten. Bart Peeters, maar dan voor de jongere generatie, quoi. “Vergeleken worden met Bart vind ik een hele eer”, lacht Winok ‘Kapitein Winokio’ Seresia. “Hij is echt een van mijn helden. Als hij op het podium staat, dan word je overspoeld door een liefdevolle tsunami”.

“Weet je, het is gek hoe de dingen soms kunnen lopen. Ik ben niet op een dag wakker geworden met het idee dat ik vanaf dan door het leven wilde gaan als Kapitein Winokio. Ik ben wel altijd een grote kindervriend geweest. En daarnaast droomde ik ervan om ooit ‘iets met kinderliedjes’ te doen. Vijftien jaar geleden is daar dan toch mijn eerste cd uit voortgevloeid. Dat waren geen eigen nummers, maar hedendaagse bewerkingen van Oude Vlaamse kinderliedjes door mensen zoals Jan Decleir, die ik kende uit het café waar ik toen werkte. Dat is het begin geweest, maar het is pas sinds ik mijn eigen nummers begon te schrijven, dat ik vanaf 2009 ben beginnen optreden als Kapitein Winokio. Voordien voelde ik me daar niet klaar voor.”

Meer dan zomaar kindermuziek

Die beslissing heeft Winok in ieder geval geen windeieren gelegd. Zo zag hij door de jaren heen zijn publiek steeds groter worden, verkopen zijn shows zonder problemen uit en vestigt hij zelfs absolute records in de AB. “Deze concertreeks speel ik mijn zestigste Berenshow, waardoor ik de enige artiest ben die hier ooit al zo vaak op het podium heeft gestaan. Bovendien overschrijden we met deze tiende editie de kaap van 40.000 bezoekers, wat echt uniek is. Mijn vrouw vroeg me enkele dagen geleden nog of ik daar niet een beetje nerveus van werd. Gelukkig is dat niet het geval.”

Ook het feit dat hij zo ongeveer de enige kinderartiest is die niet uit de Studio 100 stal komt, zorgt niet voor extra zenuwen. “Of ik me soms de lone ranger voel in het Vlaamse, door Studio 100 gedomineerde landschap? Ja, dat klopt wel. Maar weet ge, ik ben vooral dankbaar dat ik dit mag doen en - komt ie - mijn eigen koers kan varen (lacht) Het enige wat ik wil, is kwaliteit afleveren. Zelfs al ben ik iemand die ‘maar’ kindermuziek maakt”, knipoogt de artiest. “Al moet ik dat meteen nuanceren, want dit is zoveel meer. Het is gemakkelijk om denigrerend te doen over Kapitein Winokio als je het niet kent. Maar ik weet wat er gebeurt in de AB en in de andere zalen waar we spelen. Als je merkt dat de kindjes samen met hun ouders in de zaal stuk voor stuk genieten, dan doen zulke commentaren er echt niet toe.”

Sinds kort heeft Kapitein Winokio met ‘Radio Winokio’ ook een eigen streamingplatform, waar alle liedjes van de man en zijn kompanen te beluisteren vallen.

Kapitein Winokio in cijfers

* Sinds 2010 werden maar liefst 43 ‘Kapitein Winokio’-cd’s uitgebracht. Van die cd’s werden er, alles bij elkaar, meer dan 300.000 stuks verkocht.

* Ieder jaar geeft Kapitein Winokio 80 à 100 concerten, en dat is al jarenlang het geval.

* 40.000 bezoekers zullen na deze reeks optredens een Berenconcert hebben bijgewoond.

* Per Berenconcert is er in de AB plaats voor 820 toeschouwers. Er zullen dit keer zes optredens worden gegeven, wat neerkomt op 4920 verkochte kaartjes.